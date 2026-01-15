Meta虛擬實境部門裁員逾千人 部分資金改投可穿戴裝置

我的頻道

記者江碩涵／聖荷西報導
Meta近期將裁員1000多人，以虛擬實境部門為主，並將部分資金投入到可穿戴裝置中。（記者江碩涵／攝影）
根據彭博社報導，Meta技術長Andrew Bosworth 13日在公司內部發布消息，宣布裁員元宇宙相關部門1000多人，這是今年舊金山灣區首例科技業大批裁員。據了解，這次裁員以虛擬實境（Reality Labs）部門為主，Meta並將部分資金投入到可穿戴裝置中，尤其是銷售較好的人工智慧眼鏡，年底前的銷售目標增加一倍。

根據SFGATE報導，Meta發言人Tracy Clayton證實這項裁員消息，不過Meta尚未向加州官員提交WARN文件，也尚未公布裁員具體內容。有華人工程師向世界日報透露，13日晚間公司內部已有信件指出哪些部門確定被裁撤。

消息指出，這次Meta裁員並不波及Facebook、Instagram或WhatsApp等既有社群軟體部門，而主要以虛擬實境部門為主。虛擬實境部門一直致力於「元宇宙」概念的研發，並銷售Meta的虛擬實境等產品。

Clayton在電子郵件中寫著，Meta上月宣布將部分投資從元宇宙轉向可穿戴設備，這次裁員正是此計畫的一部分，Meta計畫將節省下來的資金投入到可穿戴裝置業務中，支持今年的發展。

2021年10月Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）將公司名稱從Facebook改為Meta時，曾闡述過一個虛擬世界的構想，在這個世界中，人們可以一起工作、學習、娛樂和購物，他稱之為「身臨其境的互聯網，你不僅能觀看，還能體驗」。

他原本希望未來十年內，元宇宙能夠覆蓋十億用戶，承載數千億美元的數字商務，並為數百萬創作者和開發者創造就業機會。不過圍繞著元宇宙概念的熱潮並未成功，尤其是元宇宙產品Horizon Worlds的銷售並不好。

彭博社報導，虛擬實境部門的支出占總成本的21%，虧損逾177億美元，每季都在蠶食Meta龐大的社群媒體廣告利潤，自2021年初以來虛擬實境已累計虧損710億美元。

報導指出，查克柏格選擇將投資轉向可穿戴設備，這表示他對Meta真正能夠找到大量受眾的產品抱有信心，尤其Meta的Quest頭部顯示器廣受好評，價格遠低於蘋果的Vision Pro。

彭博社也報導，由於市場需求旺盛，Meta考慮將新款人工智慧眼鏡的產量再增加一倍，2026年底前將年產能提高至2000萬支或更多。

Meta華裔工程師指出，在智慧眼鏡產能大幅提升下，目前已跨越早期使用者階段，邁向大眾市場規模，Meta策略將主力投入目前較為熱銷的人工智慧眼鏡等穿戴裝置，不僅符合市場需求，也是較為迫切的目標。

Meta 裁員 元宇宙

