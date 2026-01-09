遊走科技與時尚 矽谷工程師郭怡然斜槓追夢伸展台

我的頻道

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
兩條看似平行的道路，在郭怡然的人生中自然交會。（受訪者提供）
兩條看似平行的道路，在郭怡然的人生中自然交會。（受訪者提供）

在外界眼中，軟體工程師與伸展台模特似乎分屬兩個截然不同的世界：一邊是高度理性、講求邏輯與效率的科技業，另一邊則是感性、視覺與肢體表現並重的時尚產業。然而，對灣區華裔女性郭怡然（Joy）而言，這兩條看似平行的道路，卻在她的人生中自然交會。

郭怡然現職為矽谷科技公司的軟體工程師，主修電腦科學，研究所畢業於耶魯大學。白天，她在科技業團隊中寫程式、開會、解決問題。周末或特定時段，她則飛往紐約，站上紐約時裝周的伸展台，成為設計師作品的展示者。短短兩年內，她已累積超過20場走秀經驗。

「很多人跟我說，如果不去嘗試，可能會一輩子覺得可惜。」郭怡然回憶，自己並非一開始就立志成為模特。大約22歲、仍在大學就讀期間，她因外型條件受到注意，開始接觸平面攝影模特的工作；真正投入伸展台走秀，則是在赴美完成學業、正式工作之後。

她坦言，最初踏入紐約時裝周時，幾乎是「從零開始」，沒有經紀公司、沒有專業訓練，只能靠自己蒐集試鏡資訊，按時到指定地點面試。

第一次試鏡的經驗，至今仍讓她印象深刻。那是一場規模不大的秀，她甚至還不太會穿高跟鞋，更談不上專業台步。現場安排了一名黑人模特帶著她一起走，示範步伐，讓她照著模仿。走完後，製作人不但沒有否定她，反而鼓勵她「很有潛力，只要多練習就能走下去」。那一刻，讓她第一次感受到跨出舒適圈後被肯定的力量。

科技業的本職工作節奏緊湊，郭怡然必須利用年假、週末，來完成走秀與準備。（受訪者提...
科技業的本職工作節奏緊湊，郭怡然必須利用年假、週末，來完成走秀與準備。（受訪者提供）

與全職模特相比，郭怡然的時間顯得格外有限。科技業的本職工作節奏緊湊，她必須利用年假、周末，來完成走秀與準備。

在競爭激烈的紐約時裝周，郭怡然也逐漸找到自己的優勢。她觀察到，亞洲臉孔在當地伸展台上仍屬少數，反而讓她在某些品牌的選擇中更具代表性。「如果品牌希望吸引亞洲市場，我可能會是一個加分的存在。」

體力與自律，則是另一項挑戰。大型聯合秀往往從早走到晚，一天需更換十多套服裝，後台節奏緊湊；同時還要嚴格控制飲食，維持模特標準身形。她笑說，年齡增長與科技公司「太好吃的員工餐」都是考驗，只能靠少吃加工食品、多運動來調整。

這段模特經歷，也反過來影響了她的本職工作。過去較為內向的她，因長期站在舞台與鏡頭前，逐漸學會更自在地表達自己，與人互動時也更有自信。「模特工作其實很需要跟各種人溝通，這對我在工程師工作中的人際合作，也有幫助。」

家人態度的轉變，亦是她人生的重要片段。求學期間，父母一度擔心模特是「青春飯」，希望她專注學業；直到她完成學業、擁有穩定工作後，才開始支持她的選擇。「現在他們會覺得，原來我真的可以把兩件事都做好。」

談到未來，郭怡然並未為自己設下明確終點。她不急著為模特生涯貼上年齡或身分標籤，也不強調一定要走到哪個高度。「我比較相信順其自然。只要還感興趣、還能平衡，就繼續走；如果有一天有別的想法，也坦然接受。」

模特的工作讓郭怡然學會更自在的表達自己。（受訪者提供）
模特的工作讓郭怡然學會更自在的表達自己。（受訪者提供）

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
波因特阿里納主街的居酒屋Gama店，加州主廚們正湧向這座位於舊金山以北的霧都海濱小鎮。(取自Google Maps)

波因特阿里納小鎮 吸引主廚不斷湧入

2026-01-05 01:17

