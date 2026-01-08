送走庫明加？勇士交易截止日前再陷熟悉困境

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
庫明加（上）下周將解禁成為具備交易資格球員，勇士隊又一次站在如何抉擇十字路口。(記者王子涵／攝影)
距離NBA交易截止日2月5日不到一個月，金州勇士再度走到一個似曾相識的位置，前鋒庫明加下周將解禁成為具備交易資格球員，勇士又一次站在如何抉擇十字路口。

周一晚間，勇士以102比103不敵缺少詹姆斯、哈登的快艇，戰績滑落至19勝18負。巧合的是，這已是近六個賽季中，第四次在打完37場比賽後出現同樣的19勝18負成績，彷彿一再重播的片段，提醒球隊時間並不站在自己這一邊。

回顧過去幾次相似節奏的賽季，結果並不一致。2020-21年，勇士以第九種子結束例行賽，附加賽連敗無緣季後賽；2022-23年，球隊以第六種子挺進季後賽，首輪擊敗國王後，在次輪止步於湖人；上季則以第七種子闖過附加賽，但因柯瑞受傷，次輪不敵灰狼。唯一真正脫離這條「平庸盤旋」軌道的，是2021-22年的冠軍賽季，當時37戰29勝8負，早早確立爭冠態勢。

上季的轉折點，直到交易截止日才真正出現。勇士換回吉米巴特勒後一路猛追，卻因起跑過慢，仍未能完成逆轉。

因此，本季最關鍵的節點，落在1月15日。屆時，前鋒庫明加將正式具備交易資格。從休賽季受限自由球員談判僵局開始，庫明加的角色始終模糊。手握2250萬元合約，卻多次在健康狀態下未獲上場機會，輪換定位始終不明。本季勇士在他出賽的比賽中戰績9勝9負，未出賽則為10勝9負，數據並未給出明確答案，但雙方都已走到需要做出選擇的時刻。

總管鄧利維與總教練柯爾近期的發言，已為外界降溫。球隊並不期待再出現巴特勒等級的操作，但也清楚，現有結構若不微調，很難真正突破天花板。若能用多名輪換換來一名穩定前四順位的即戰力，既能簡化輪換，也能讓角色分工更清楚，仍可能成為關鍵。

