聖荷西消防藥品監管部門再度暫停 恐引發公安缺口惹議

記者龔玥／聖荷西報導
聖荷西消防員呼籲恢復Med 30部門。（記者龔玥／攝影）
聖荷西消防員與工會近日再次呼籲恢復Med 30單位，該單位負責監管消防醫護人員在救治患者時使用的處方與受管制藥品，被視為公共安全的重要防線。然而，儘管市議會去年12月已投票同意延長該單位運作七個月，市經理仍決定暫時停止其運作，引發爭議。

爭議背景與2025年一宗消防局內部案件有關。消防隊長莫阿勒姆（Mark Moalem）因涉嫌篡改受管制藥品容器，於4月15日遭警方逮捕。消防局局長4月17日發表聲明，該行為「與部門使命和價值觀背道而馳」，消防局將全力配合調查，確保公共安全與行動準備不受影響。

消防局表示，事件發生於4月14日，局方在例行補充藥品時發現某消防站內的受控物質容器受損，懷疑遭到篡改，隨即通報執法單位並展開調查，同時全面清查全域管制藥品庫存。為審慎起見，所有即便僅出現輕微損壞或異常跡象的藥品也一律移除。局方亦主動通知聯邦緝毒局（DEA）及聖塔克拉拉縣緊急醫療服務機構。

警方資料顯示，莫阿勒姆於2002年加入聖荷西消防局，2013年曾因涉毒遭起訴，並接受紀律處分與隨機藥檢，其護理人員執照也一度被吊銷，後在滿足多項條件後暫緩執行。目前他已被停職，消防局正評估是否需對相關患者照護工作採取進一步應對措施。

消防人員指出，Med 30原本正是負責管制藥品監管的單位，該單位兩年前因預算考量、並依消防局長建議而被裁撤。去年市議會同意短期恢復經費，但市經理隨後再度按下暫停鍵。市府方面則指出，本財政年度尚有1500萬至2000萬美元預算缺口，明年赤字恐達6500萬美元。

消防員工會認為，市府應考慮動用新設的「第一線應變人員費用」（First Responder Fee），該費用每年可望帶來超過3200萬美元收入。依市府規畫，Med 30至少還將暫停一個月，市經理屆時將向市議會說明立場。

