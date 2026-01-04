我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

舊金山廚具店Cookin'歇業 開業45年「嚴厲祖母」老闆吸引死忠顧客

編譯組／綜合報導
位於Divisadero街獨一無二的復古廚具店Cookin'將於元旦當天歇業。（取自Google Maps）
位於Divisadero街獨一無二的復古廚具店Cookin'將於元旦當天歇業。（取自Google Maps）

據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，上個周日夜晚或許是舊金山最寒冷的日子之一，但在Divisadero街上經營了45年的廚具店「Cookin'」裡卻溫暖如春，儘管櫃檯後的老婦人並不熱情。

「滾出去！」80歲的店主卡明斯基（Judith Kaminsky）厲聲喝道，這位以脾氣暴躁聞名的老婦人宣稱：「除非有人離開，否則不准再進人。」 她身高不過四英尺出頭，佇立在祖父留下的古董鍍金收銀機前顯得格外矮小，卻對萬事萬物都有著超乎身高的見解。當一位20多歲的年輕人端著星巴克（Starbucks）超大杯咖啡試圖進店時，她厲聲訓斥：「禁止帶飲料！」電話鈴響，她粗暴地告知營業時間「照例中午到6點，再見」，不等對方回應便掛斷了電話。

這位舊金山脾氣暴躁的二手廚具女王多年來一直威脅要退出「Cookin'」，但這次元旦當天她真的要關門了。「我等不及了，」卡明斯基露出微笑，「我累了。」

但顧客們卻不這麼想，因為這家店不僅是淘廚具的場所，更是一扇2500平方英尺的窗口，映照著正在消逝的世界。在這裡，沒有蘋果支付或千篇一律的商品，但座機電話、收銀機叮噹作響，傾斜的塔式蛋糕盤、彩虹般的二手Le Creusets鍋，還有斑駁的銅製濾網。顧客們在這堆滿貨物的過道里漫無目的地閒逛時，所獲得的知識遠比上網搜索要豐富得多。它承載著宜家（Ikea）新品永遠無法擁有的東西：歷史。

店主卡明斯基本人也極具魅力，她像嚴厲的祖母般掌管著店鋪，卻也懷揣著祖母般的好奇心。她總愛向每位進店的顧客提問，「有什麼特別要找的嗎？」更深入的盤問通常發生在結帳時，讓Cookin'最短的隊伍也顯得漫長。而顧客們對她痴迷不已，甚至充滿敬畏。

多年來，Cookin'見證過不少烹飪界明星：Quince餐廳的Michael Tusk曾是隔壁住戶，而烹飪書作家David Lebovitz很早起就是這裡的忠實顧客。不過，她的顧客多是業餘廚師、古怪收藏家和忠實鄰居，比如Jeff Figone。收藏中世紀雞尾酒器具的Michael Reeves以36美元淘到丹麥產馬提尼搖酒器。

在孟菲斯（Memphis）長大的卡明斯基上世紀80年代將Cookin'遷至此地，此前她在渥太華大學（University of Ottawa）短暫擔任英語教授後，便用跳蚤市場淘來的物件開辦了這家店。

卡明斯基對關店不以為意，她與愛犬Fang住在樓上，且擁有整棟建築。她計畫在後方設置演示廚房，前方擺放幾張長桌，打造能烹飪、即興演奏和舉辦晚宴的空間。

舊金山 星巴克 咖啡

上一則

加碼布局…Palo Alto Networks砸千萬 聖塔克拉拉購地

下一則

氣泡茶 納巴酒鄉興起另一種品嘗風潮 瞄準年輕消費者

延伸閱讀

湯米李瓊斯34歲愛女驚傳飯店身亡 死因待釐清

湯米李瓊斯34歲愛女驚傳飯店身亡 死因待釐清
年長、獨居、貧富兩級化…疫後舊金山人口結構劇變

年長、獨居、貧富兩級化…疫後舊金山人口結構劇變
破產陰影下 Saks百貨售聯合廣場核心資產

破產陰影下 Saks百貨售聯合廣場核心資產
退休師提訴：金山車牌辨識器非法監控 侵犯隱私權

退休師提訴：金山車牌辨識器非法監控 侵犯隱私權
舊金山自駕車停靠路邊等客 占停車位引爭議

舊金山自駕車停靠路邊等客 占停車位引爭議

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46
猛獁山滑雪場(Mammoth Mountain Ski Area)。(谷歌地圖)

大風暴帶來強降雪 滑雪場經歷乾旱後迎「聖誕奇蹟」

2025-12-27 01:20
登錄加州未認領財產官方網站，可以查詢到自己名下的未認領資產。（取自加州政府網站）

新移民易忽略…快上加州官方這網站 找回「遺忘的錢」

2025-12-30 18:00

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境