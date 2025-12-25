Safeway超市改建住宅案 與工會達關鍵合作協議

我的頻道

編譯林思牧╱綜合報導
Marina Safeway超市改建案示意圖 。(Arquitectonica提供)
Marina Safeway超市改建案示意圖 。(Arquitectonica提供)

備受爭議的舊金山Safeway超市改住房開發案朝目標再前進一步，已與舊金山建築工會達成關鍵合作協議。

舊金山紀事報報導，備受爭議的Marina Safeway重建計畫的開發商已與舊金山建築工會達成關鍵合作關係，這是推進其在社區和市政廳強烈反對下建造一座25層高、包含近800套新住宅的計劃的關鍵一步。

開發商Align Real Estate與建築業工會達成的協議，是根據一項旨在簡化此類項目審批流程的州法律的要求而制定的。此舉可能會使包括市長羅偉、Marina區市議員謝里爾（Stephen Sherrill）以及社區活動人士在內的政治反對派的阻撓變得更加棘手。

舊金山建築和施工行業委員會以及北加州木匠工會本周確認了他們參與該計畫。這些合作關係是加州2011號議會法案所要求的。該州法律簡化了商業用地住宅建設的審批流程，但同時規定了嚴格的勞工和環境標準。

在這些協議達成後，Align計畫於近日內根據州法提交申請，這標誌著位於Marina大道15號的項目取得了重大進展。自本月初公佈以來，該項目在舊金山碼頭區引發了激烈的爭論。

近幾個月來，Align公司還在全市不同社區提出了三個類似的Safeway超市項目：菲爾莫爾區1800套住宅、外列治文區526套住宅以及伯納爾高地370套住宅。雖然州住房法在很大程度上凌駕於地方規劃法規之上，但市政府和開發商仍需就這些項目進行合作。

濱海區（Marina）的這項提案計畫，將用一座現代化的超市取代一座已有60年歷史的Safeway超市，超市上方將建造790套公寓，其中包括約86套經濟適用房——這大約是濱海區過去二十年新增經濟適用房數量的六倍。

但該項目的規模引發了反對：這座25層樓高的建築遠遠超過了該地塊四層樓的規畫限制，而且是在市議會通過羅偉的家庭分區計畫之前提交的。該計畫提高了包括濱海區在內的部分城市區域的建築高度和密度，而這些區域在近幾十年來幾乎沒有新建房屋。

舊金山 加州 羅偉

