Safeway超市改建住宅案 與工會達關鍵合作協議

Marina Safeway超市改建案示意圖 。(Arquitectonica提供)

備受爭議的舊金山 Safeway超市改住房開發案朝目標再前進一步，已與舊金山建築工會達成關鍵合作協議。

舊金山紀事報報導，備受爭議的Marina Safeway重建計畫的開發商已與舊金山建築工會達成關鍵合作關係，這是推進其在社區和市政廳強烈反對下建造一座25層高、包含近800套新住宅的計劃的關鍵一步。

開發商Align Real Estate與建築業工會達成的協議，是根據一項旨在簡化此類項目審批流程的州法律的要求而制定的。此舉可能會使包括市長羅偉 、Marina區市議員謝里爾（Stephen Sherrill）以及社區活動人士在內的政治反對派的阻撓變得更加棘手。

舊金山建築和施工行業委員會以及北加州 木匠工會本周確認了他們參與該計畫。這些合作關係是加州2011號議會法案所要求的。該州法律簡化了商業用地住宅建設的審批流程，但同時規定了嚴格的勞工和環境標準。

在這些協議達成後，Align計畫於近日內根據州法提交申請，這標誌著位於Marina大道15號的項目取得了重大進展。自本月初公佈以來，該項目在舊金山碼頭區引發了激烈的爭論。

近幾個月來，Align公司還在全市不同社區提出了三個類似的Safeway超市項目：菲爾莫爾區1800套住宅、外列治文區526套住宅以及伯納爾高地370套住宅。雖然州住房法在很大程度上凌駕於地方規劃法規之上，但市政府和開發商仍需就這些項目進行合作。

濱海區（Marina）的這項提案計畫，將用一座現代化的超市取代一座已有60年歷史的Safeway超市，超市上方將建造790套公寓，其中包括約86套經濟適用房——這大約是濱海區過去二十年新增經濟適用房數量的六倍。

但該項目的規模引發了反對：這座25層樓高的建築遠遠超過了該地塊四層樓的規畫限制，而且是在市議會通過羅偉的家庭分區計畫之前提交的。該計畫提高了包括濱海區在內的部分城市區域的建築高度和密度，而這些區域在近幾十年來幾乎沒有新建房屋。