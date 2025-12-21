金山商業房地產 德州買家搶購

德州資金湧入舊金山搶購商業房地產，尤其是聯合廣場附近。(圖取自舊金山縣市府臉書)

舊金山 的商業房地產 市長已升溫數月，在經歷數年低迷之後，辦公室、旅館與零售物業紛紛轉手。

「舊金山標準報」報導，商業房地產買家既有當地投資人，也有外州資金，其中一群人尤其令人驚訝地對舊金山房地產感興趣，他們來自德州 。

在新冠疫情初期，灣區曾流失嘉信理財(Charles Schwab)、雪佛龍(Chevron)、甲骨文(Oracle)等公司，其遷往德州。如今，來自德州資金注入舊金山房市，顯示態度轉變。房地產專家指出，數年來，只有當地投資人對舊金山大部分空置的建築物感興趣，現在有來自灣區以外的投資，是一個令人歡迎的發展。外部資金湧入房市，部分獲益於人工智慧產業蓬勃發展，促使居民人數增加，對房市復甦也起了推動作用。

特別是在聯合廣場(Union Square)，湧進大量來自德州的資金。過去四個月內，一位德州投資人收購兩棟建築：麥可馬宏(Douglas MacMahon)領導投資集團8月收購One Union Square；11月收購位在240 Post Street的五層樓零售建築。

麥可馬宏自2024年8月以來，已在舊金山完成四筆收購，其中包括聯合廣場位在225 Post Street的Burberry大樓，以及位在Hayes Valley的五棟建築大樓內的11處零售物業。他拒絕評論，但先前受訪時曾表示，自己2000年初住在舊金山、對當地市場非常熟悉，他與合夥人都是長期投資者，相信長遠來看，舊金山市一個適合房地產投資的市場。

於此同時，根據有報導透露，總部位在德州達拉斯的「Lone Star Funds」可能成為600 California St.、面積達36萬平方呎辦公大樓的買家，其先前屬於WeWork。

總部位在德州休士頓的投資開發公司「Hines」去年在舊金山收購擁有87個住房單位的公寓大樓，近來又提交一份在舊金山市中心建造一棟擁有76層的巨型建築。2021年將總部自舊金山遷往德州的嘉信理財，也返回舊金山尋找辦公空間。

商業不動產顧問公司「高力國際」(Colliers)研究主任丹尼斯(Derek Daniels)表示，舊金山「繁榮循環」(boom loop)的復甦態勢，正重新點燃其他州投資者的興趣。他指出，隨著復甦態勢增強，見到外地投資人重燃投資興趣，顯示舊金山的基本面正在改善中，市長羅偉在擴大舊金山地區以外的復甦、協助恢復投資人信心，發揮作用。

除了德州投資者之外，來自紐約、阿拉斯加與南加州的投資者，近來數月也收購舊金山市中心與聯合廣場的辦公大樓。紐約「Uris Acquisitions」集團自今年5月以來，已沿著Powell Street收購三棟辦公大樓。

負責聯合廣場業務的高力國際副總裁瑞維納(Lacie Ravina)認為，舊金山商業房地產已觸底反彈，投資人意識到現在是以歷史低位收購辦公大樓的最佳時機。預料明年仍將持續這種趨勢。