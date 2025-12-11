我的頻道

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

日落區再添可負擔住房 開放居民抽籤申請

記者李怡／舊金山報導
第四區市議員王兆倫走訪建設中的可負擔房屋。（受訪者供圖）
第四區市議員王兆倫走訪建設中的可負擔房屋。（受訪者供圖）

位於舊金山第四區的日落區可負擔住房持續推進，其中，位於日落區核心地帶的2550 Irving Street項目已接近完工，總計提供90戶可負擔住宅，目前正開放住房抽籤申請，截止日期為12月12日。市府鼓勵符合資格的民眾儘早提交申請。

日落區已有三個100%可負擔住房項目，合計提供157戶住宅，另有六棟市價住宅內設置26戶價格受管制可負擔單位。隨著兩個全新可負擔住房案逐步到位，第四區將再增加286戶住宅，提供給家庭、長者及有迫切住房需求的居民。

市府住房與社區發展局（MOHCD）指出，目前正在推進的兩個項目分別位於2550 Irving Street與1234 Great Highway。其中，2550 Irving Street項目接近完工，總計提供90戶可負擔住宅，包括24戶三房、23戶兩房、34戶一房，以及9戶套房。該案特別保留20戶給退伍軍人，透過聯邦「HUD-VASH」計畫提供住房與支援服務，另有22戶優先提供給剛脫離無家可歸狀態的個人與家庭。

2550 Irving Street已正式開放住房抽籤申請，至2025年12月12日截止。市府提醒，有意申請民眾，須如實填寫申請資料並上傳相關證明文件。每位家庭成員的姓名僅能出現在同一項目的申請表中一次，若重複申請將導致所有申請資格被取消。任何不實申報，都可能導致喪失抽籤資格。

第四區新任市議員王兆倫（Alan Wong）10日對該案實地走訪，了解項目進度與居住條件。

另一項備受矚目的計畫為1234 Great Highway，規畫興建199戶住宅，全部作為長者可負擔住房，目前仍處於前期規畫階段。

第四區市議員王兆倫（左）走訪建設中的可負擔房屋。（受訪者供圖）
第四區市議員王兆倫（左）走訪建設中的可負擔房屋。（受訪者供圖）

