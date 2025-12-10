我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

TSA示警：機場慎用USB充電、免費WiFi

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國運輸安全管理局提醒，機場公共USB充電和開放式Wi-Fi網絡，隱藏著個資安全風險。示意圖。（取自Unsplash.com）
美國運輸安全管理局提醒，機場公共USB充電和開放式Wi-Fi網絡，隱藏著個資安全風險。示意圖。（取自Unsplash.com）

美國運輸安全管理局（TSA）提醒旅客，機場候機時常見兩大免費服務，包括公共USB充電和開放式Wi-Fi網絡，其實隱藏著個資安全風險，建議慎用這兩項服務，恐被駭客侵入。

隨著手機成為旅行全程不可或缺的工具，從查閱行程、支付消費到處理工作、生活郵件等，資訊安全的重要性更加凸顯，而看似便利的公共設備，往往也是駭客最容易下手的地方。

綜合USA Today等媒體報導，TSA在官方社群平台發布警訊，駭客可能在機場公共USB充電座安裝惡意軟件，令使用者在毫無察覺的情況下遭到惡意軟體植入、資料失竊。由於USB同時具備供電與資料傳輸功能，只要設備遭到改造，手機接入瞬間便可能完成惡意操作。

TSA呼籲旅客，避免直接將手機插入機場USB充電座，並建議攜帶符合規範的充電器、轉接頭或自備行動電源，以隔離可能的資料傳輸風險。

聯邦通信委員會（FCC）發出同樣警告，並提供防護建議。FCC表示，旅客若必須使用公共電力來源，優先選擇一般的AC插座，因為AC插座僅提供充電、不涉及資料交換；若無法避免使用USB接口，建議選用可信賴品牌的「充電專用線」，阻斷資料傳輸，降低被攻擊的風險。

除充電安全外，公共Wi-Fi網絡的風險也是關注焦點。許多旅客候機時，習慣連接機場提供的免費網路，但TSA指出，未加密的開放式Wi-Fi容易遭到流量監聽，讓密碼、信用卡資訊、電子郵件等敏感內容暴露於風險中。TSA明確表示，不應在免費公共Wi-Fi上進行線上購物、付款或輸入任何機密資料。對旅客而言，這類風險並不容易察覺，因為駭客可利用假熱點、竊聽或攻擊，悄無聲息中攔截重要資訊。

行動網路公司SIMO主管Eric Plam建議旅客，使用密碼管理工具來加密與保護帳密，並在可能情況下使用VPN虛擬私人網路，加強連線安全。VPN能在使用者與伺服器之間建立加密通道，即使資料被攔截也難以解讀，對於經常工作出差、或需透過網路處理敏感資訊的旅客而言，是相對低成本且高效的防護措施。

專家指出，便利性不等於安全。旅客在旅途中，常會處於陌生開放、多人共享設備的場所，這也是資訊暴露程度最高的環境。駭客往往不需直接接觸設備，只要掌握基礎網路技術，便能透過Wi-Fi設備或USB接口進行攻擊。國際機場近年持續改善網路安全與設備管理，但在攻防不斷演變的情況下，使用者自身的防護意識仍是關鍵一環。

駭客 行動電源

上一則

議會通過 聖塔克拉拉縣設灣區首個官方「無ICE區」

下一則

涉嫌意圖向中國走私Nvidia晶片 2華裔男子遭拘留

延伸閱讀

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
印度最大航空公司連3天大量取消航班 機場陷混亂

印度最大航空公司連3天大量取消航班 機場陷混亂
正計畫出遊？看看北美10大最貴與最便宜機場

正計畫出遊？看看北美10大最貴與最便宜機場
年底旅遊旺季 TSA推優惠申辦PreCheck加速通關

年底旅遊旺季 TSA推優惠申辦PreCheck加速通關

熱門新聞

柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
Kinokuniya書店在Santana Row開設Miffy 70周年限定快閃店。（圖源kinokuniya官網）

Miffy 70周年快閃店進駐南灣 獨家商品、限量福利一次看

2025-12-05 17:10
這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

2025-12-04 01:18

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元