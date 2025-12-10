Instacart用AI價格測試 消費者成冤大頭？

我的頻道

編譯林思牧╱綜合報導
同一家超市、同一件商品，不同的顧客，在Instacart平台上得到不同的價格? (谷歌地圖)
調查發現，網路訂雜貨送到府的Instacart，使用人工智慧進行價格測試可能會讓一部分購物者支付較高的價錢。

舊金山紀事報報導，使用Instacart購物的消費者可能不僅僅是在為便利性埋單。一項新的調查顯示，不同的消費者購買相同的某樣商品時，被索取的價格可能不同。

9日由 Groundwork Collaborative、消費者報導（Consumer Reports）和非營利新聞機構 More Perfect Union 聯合發布的一份報告指出，Instacart正在進行大規模的價格實驗，悄悄地向不同的顧客提供來自同一商店、同一商品的不同價格。

今年秋季，研究人員在四個城市的Target和Safeway超市進行五項測試，共招募437名志工。在視訊通話的指導下，參與者同時將相同的18到20件商品加到他們的Instacart購物車中，選擇到店自提，然後提交他們看到的價格螢幕截圖。

結果顯示：近四分之三（約74%）的食品雜貨存在不只一個價格，有時甚至多達五個，即便顧客在同一商店、同一時間查看的是同一件商品。在華盛頓特區的一家Safeway超市，一打Lucerne品牌雞蛋的價格分別為3.99美元、4.28美元、4.59美元、4.69美元和4.79美元。

在另一家超市，一盒Signature Select玉米片的價格從2.99美元到3.69美元不等，價格差異高達23%。在Instacart平台上，同樣的商品組合，根據顧客選擇的價格區間，不同顧客的最終價格往往會相差到約7%。

根據 Instacart 提供的典型四口之家在食品雜貨上的支出數據，該報告估計，價格差異每年可能高達約1200元。政策智庫 Groundwork 和消費者報導將這種差異追溯到 Instacart使用了Eversight，這是一款該公司於2022年收購的人工智慧定價工具。

Eversight的宣傳賣點是幫助零售商透過直接與消費者進行自動化價格測試，從而「利用動態定價持續推動成長」。總部位於舊金山的 Instacart強烈否認其測試被用於提高價格。

微軟未來兩年投資加拿大逾54億美元 強化AI基礎設施

AI投資新趨勢：貝萊德看好「鋤鏟」供應商 花旗青睞Nvidia

H200晶片獲准銷中 中國觀察家：不信任也不需要

湖北公布首個省級社會科學AI模型 稱突破「內容幻覺」難題

Warby Parker攜手谷歌 2026年推輕量AI眼鏡

