我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

舊金山拯救交通局財務 擬開徵新房產稅

編譯組／綜合報導
舊金山官員們決定推出一項地方稅提案，為拯救舊金山公共交通局免於財務崩潰。(取自舊金山公共交通局官方臉書)
舊金山官員們決定推出一項地方稅提案，為拯救舊金山公共交通局免於財務崩潰。(取自舊金山公共交通局官方臉書)

舊金山官員們決定推出一項地方稅提案，為拯救舊金山公共交通局(Muni)免於財務崩潰。

舊金山紀事報報導，這項地方稅提案計畫每年籌集約1億8700萬美元，以避免大幅削減舊金山市的公車與輕軌系統，預計於2026年11月提交選民投票。此行動將有助於彌補每年3億700萬美元的預算赤字，這一赤字並可能在五年內增至4億3400萬美元。

經過多個月的審議與圓桌會議，舊金山市長羅偉的辦公室政策制定人士，針對一項「累進」(progressive)稅收方案達成一致，提案將稅率與房屋面積和形式連結。核心理念是保護中產階級家庭與小型商業，同時對大型雇主與擁有大型房地產的屋主、提出更多要求。

提案通過所獲收益，將用於城市服務，其中1億5000萬美元將用在彌補舊金山公共交通局的營運赤字，2200萬美元用於擴建公車系統，其餘經費將用於行政開支與老年人稅收減免。

羅偉聲明，舊金山公共交通局透過裁員與提高公車營運效率等，節省數億美元，他強調平衡的重要性，並承諾若舊金山選民支持這項紓困計畫，將保護他們免受不必要的財務壓力。

若提案獲得通過，Muni房產稅將分為三類如下：

1.獨棟房屋(Single-family homes)。約有96%的獨棟房屋業主、其房產面積小於3000平方呎，將繳納129美元的固定費用。同時，市府將逐步加大對最富有居民的負擔。位在億萬富翁街道的豪宅屋主，其前3,000平方呎的房屋、須繳納129美元，之後每增加1平方呎，須繳納0.42美元；超過5000平方呎的部分，每平方呎繳納1.99美元。

2.多戶住房(Multifamily homes)。多戶住房業主房產面積小於5000平方呎的地塊，需繳納249美元的年度基本稅金。超過5000平方呎的部分、每平方呎須繳納0.30美元，最高限額25萬美元。

3.商業建築物(Commercial buildings)。商業不動產業主須繳納最高溢價，面積在5000平方呎之內建築，繳納799美元，之後每增加1平方呎依照物業面積分級繳納。最大的非住房建築費用上限為40萬美元。

歷史上，舊金山房東可透過租金委員會提交申請，將部分因房產稅上漲而產生的成本、轉嫁給租戶。但政策制度人士尚未表明，在這項舊金山公共交通局的稅收政策下，是否允許這種轉嫁方式。

房東與房客之間持續緊張，並非這項稅收提案面臨唯一難題。其他還包括同時避免與即將在同一選票上進行的區域交通銷售稅(regional transit sales tax)產生衝突。這兩項稅收提案目標在合作運行，若其中有一項失敗，舊金山公共交通都將大幅限縮。

舊金山 羅偉 租金

上一則

8910萬收購酒店改建學生公寓 產權移轉聖荷西州大

下一則

舊金山最大購物中心加速清空 H&M與Shake Shack將相繼撤出

延伸閱讀

金山審計長報告：羅偉「家庭分區」計畫 未達加州住房目標

金山審計長報告：羅偉「家庭分區」計畫 未達加州住房目標
舊金山市長羅偉正式任命劉力一為市警局長

舊金山市長羅偉正式任命劉力一為市警局長
羅偉任命劉力一為舊金山新任警察局長

羅偉任命劉力一為舊金山新任警察局長
羅偉「家庭分區計畫」 市議會首讀過關　

羅偉「家庭分區計畫」 市議會首讀過關　
「家庭分區」計畫 讓下一代仍在金山扎根

「家庭分區」計畫 讓下一代仍在金山扎根

熱門新聞

圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。（受訪者提供）

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

2025-12-01 20:03
這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

2025-12-04 01:18
這款蛋糕共有六層，口感既綿密又酥脆，十分豐富。（記者王若然／攝影）

好市多節日限定蛋糕 華人評價高、關心「是否太甜」

2025-12-01 01:18

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？