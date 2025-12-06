貝佐斯前妻史考特 捐東灣州大5000萬元

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
位於北加的東灣州大一景。（谷歌地圖）
亞馬遜創始人貝佐斯的前妻麥肯齊史考特(MacKenzie Scott)，捐贈5000萬美元給東灣州大，這是校史上最大的單筆贈款。

聖荷西信使報報導，位於北加的東灣州大在這個假期季節，收到了一份來自億萬富豪慈善家史考特的驚喜：一筆「破紀錄」的5000萬美元捐贈。這是該校歷史上最大的單筆捐款，校方表示，這筆資金是對其使命的「變革性投資」（transformative investment），旨在擴大區域影響力並促進學生成功。

東灣州大校長桑丁（Cathy Sandeen）表示，她對這筆捐贈無比感激，因為它將幫助學校進一步發展：「如此巨額的變革性捐贈，為我們大學提供了一個獨特的機會，透過增加捐贈基金來增強未來的發展能力，確保持續的收益來源，從而支持大學及其使命的永久延續。在新的一年裡，我們將公布這筆捐贈的具體使用方案」。

桑丁在領英上發文表示，她為大學能夠提升知名度而感到自豪：「這不僅強化了我們的故事，也讓我們始終以學生和我們服務的充滿活力的東灣地區為中心。」

東灣州大成立於1957年，一直以來都透過位於海沃（Hayward）的主校區和位於康柯德（Concord）的教學中心為學生提供服務。東灣州大教育基金會主席布坎南（Evelyn Buchanan）稱，該校並未主動向史考特的機構Yield Giving尋求捐款。

布坎南表示：「史考特女士的團隊通過謹慎的調查，對本校多年來的影響力、可衡量的成果、財務管理以及經驗豐富的領導團隊進行了全面而嚴謹的評估。」

根據Yield Giving統計，史考特已向超過2400家非營利組織捐贈了超過190億美元。史考特曾與亞馬遜創辦人貝佐斯結婚，直到2019年離婚為止。彭博億萬富豪指數估計她的淨資產總額為401億美元。

近年來史考特向極多的教育機構捐款，其中包括加州州大的北嶺分校（Northridge）、富勒頓分校（Fullerton）、海峽群島分校（Channel Islands）和波莫那分校（Pomona）。

