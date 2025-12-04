Nvidia擬在聖荷西租空置辦公大樓興建數據中心

位於300 Holger Way辦公研發大樓在翻修工程之前的景象。 (谷歌地圖)

人工智慧 的蓬勃發展正在推動灣區 資料中心的建設，Nvidia（輝達，另譯英偉達）計畫在聖荷西 一棟它已租賃的空置辦公大樓興建一座數據中心。

聖荷西信使報報導，人工智慧熱潮為灣區經濟和科技格局帶來的最新變化，便是Nvidia計畫在聖荷西一棟空置的辦公大樓內興建大型資料中心。幾位知情人士透露，Nvidia於2024年底租賃了位於聖荷西北部的一棟辦公大樓。

這棟位於300 Holger Way的辦公研發大樓總面積約9萬7800平方呎。灣區房地產公司Menlo Equities的一家關聯公司擁有該建築，並提出了建造資料中心的提案。Menlo Equities 的這家關聯公司於2021年購入了該大樓。

根據信使報2025年進行的多次現場調查顯示，該建築的外部大規模翻新工程已持續數月。針對多次置評請求，Nvidia表示無可奉告。Menlo Equities 在其申請中並未提及租戶或客戶。隨著人工智慧蓬勃發展，對能夠儲存和處理大量資訊的數位中心的需求日益增長，科技公司正尋求開發更多資料中心。

規畫文件顯示，資料中心的建設將於2026年12月啟動，預計2027年7月完工。該方案並未透露大樓內可能容納多少員工，也未說明停車位數量。土地利用顧問修瑙爾(Erik Schoennauer)正在協助Menlo Equities制定該計畫。

專案方案指出：資料中心將是一個持續運營的設施，每周7天、每天24小時不間斷運行，包括假日。計畫中也提到，營運技術人員將輪班值守，全天候24小時都有技術人員在崗位上，保安人員也將全天候24小時在崗。所有人員都將透過門禁卡進行出入控制，並且整個區域都將配備監視攝影機。

規畫文件指出：運營商將與周邊物業保持溝通，並遵守所有市政法規，尤其是在噪音、照明和環境控制方面。