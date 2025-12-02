合併擴大或關閉 舊金山聯合學區再議「校園重組」

舊金山聯合學區校監史瑞慶真除轉正後，再度啟動校園重組討論。（記者李怡╱攝影）

舊金山聯合學區 （SFUSD）在校監史瑞慶（Maria Su）真除轉正後，再度啟動校園重組討論，包括可能的合併、擴大或關閉校舍。隨著學生人數持續減少、校舍維持成本高企，學區強調，這項改革是為了長期財務穩定，而非短期補洞。

疫情 後SFUSD學生人數下降 9%，全區125所學校仍擁有多達1.4萬名學生的空置容量。學區預估，到2032年學生將再減少4600人，使部分校園半空、低資源，而熱門校區卻持續滿額。

去年學區曾公布13所可能關閉或合併的學校名單，引發家長恐慌，最終撤回。根據加州 教育廳數據，這些學校中仍有多所註冊量腰斬，包括 El Dorado、Harvey Milk Civil Rights Academy、Visitacion Valley、Carver，以及高中 June Jordan School for Equity，讓家長再次擔憂名單是否會重出江湖。

學區董事會上月討論所謂「強校決議」（Strong Schools Resolution），要求校監於2026年8月提出詳細重組方案，並於2027-28學年開始實施。校董會主席金菲爾（Phil Kim）強調，這項方案的目的，是在預算於2026-27年度達到平衡後，確保長期財政健全。

史瑞慶表示，關校不是為補短期赤字，而是避免資源繼續被半空校舍稀釋，並強調今年僅有 The Academy 的校園搬遷屬個案，不代表大規模關校開始。

目前，學區尚未公布任何關閉名單，但家長普遍擔心未來是否會被迫轉校、通勤距離拉長。下一階段，SFUSD將與社區展開更廣泛討論，重組細節仍待進一步釐清。