33.5億元 Palo Alto Networks收購Chronosphere 強化AI修復能力

記者龔玥／聖荷西報導
Palo Alto Networks收購新公司。（記者龔玥/攝影）
Palo Alto Networks收購新公司。（記者龔玥/攝影）

南灣科技公司Palo Alto Networks近日宣布，已與可觀測性平台Chronosphere簽署最終協議，將以33.5億美元的現金與替代性股權收購該公司。這項交易被視為Palo Alto Networks規模較大收購之一，意味該公司正大步進入AI原生與雲端時代的觀測資料基礎設施領域。

隨著生成式AI、雲端原生應用與大型語言模型快速普及，企業對「全天候穩定運作」與「即時洞察」的需求急遽攀升，使可觀測性平臺成為維持服務韌性的關鍵核心。Chronosphere主打專為AI時代打造的資料處理架構，以高效率與高可靠性應對海量雲端訊號，已獲多家AI新創與大型科技企業採用，包括兩家頂尖LLM開發公司。

Palo Alto Networks董事長兼執行長Nikesh Arora表示，AI資料中心的基礎條件是「永不中斷」，因此即時可觀測性已成為必要能力。他說：「Chronosphere從創立那天起就為AI大規模數據需求量身打造，這也是它受到AI原生企業青睞的原因。

此次收購的重要性，在於結合Chronosphere的高速資料處理架構與Palo Alto Networks的AgentiX 自主代理技術。整合後的平臺將具備自動偵測、調查並修復系統異常的能力，從被動監控進化為自治式營運（autonomous remediation），同時透過Chronosphere的資料優化管線降低攝取成本。

Chronosphere共同創辦人暨執行長Martin Mao表示，加入新公司將擴大公司的全球影響力。「Palo Alto Networks是能協助客戶與員工持續成長的最佳策略夥伴。我們期待共同推進可觀測性與安全領域的創新，支持AI與雲端企業在其最關鍵的營運環節保持韌性。」

這一模型若成熟，將改變科技公司的團隊結構與成本，如事故回應時間大幅縮短，AI系統維運成本降低，新創可用更少工程人力運行大型服務，對AI基礎設施快速擴張的企業來說，這是一場革命。

根據協議條款，此次收購總價為33.5億美元，Chronosphere目前年度經常性收入已突破1.6億美元，年增率達三位數。該交易仍需取得監管核准，預計於2026財年下半年完成。

