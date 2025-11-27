我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

放射影像AI研究 史丹福領先全球 啟動商業授權計畫 成果帶入臨床

【史丹福訊】
史丹福大學醫學院放射科教授、資料科學家朗格洛茨（Curtis Langlotz），長年投入醫療人工智慧研究，如今開發了大型資料集 CheXpert，內有數十萬張匿名胸腔X光影像，數量為全球機構之冠。（翻攝自史丹福醫學院官網）
史丹福大學醫學院放射科教授、資料科學家朗格洛茨（Curtis Langlotz），長年投入醫療人工智慧研究，如今開發了大型資料集 CheXpert，內有數十萬張匿名胸腔X光影像，數量為全球機構之冠。（翻攝自史丹福醫學院官網）

根據史丹福大學報報導，史丹福大學醫學院放射科教授、資料科學家朗格洛茨（Curtis Langlotz），長年投入醫療人工智慧研究，如今開發了大型資料集CheXpert，內有數十萬張匿名胸腔X光影像，數量為全球機構之冠，這項技術已獲FDA核准，由新創公司導入全美各家醫院，預期將挽救數以萬計未察覺心臟病風險的民眾。

朗格洛茨是醫學院放射科教授，同時擔任醫療與影像人工智慧中心（AIMI Center）主任，長年投入醫療人工智慧研究。他於1980年代在史丹福取得人工智慧碩士，之後再完成醫學博士與AI相關博士，是跨足臨床與科技的領軍人物。

朗格洛茨表示，自己從大學修第一門AI課時便被吸引，因為「能讓系統模擬人腦運作」的概念令人著迷。如今，他的研究團隊與AIMI Center跨越20個系所、支援逾250位教授，研究從癌症、關節炎到肺炎，幾乎涵蓋全身疾病。

史丹福醫院目前擁有約1.8千兆位元（PB）的放射影像資料，是全球少見的巨量醫療資料庫。研究團隊利用這些資料訓練演算法，協助更早發現疾病、提升診斷正確度並加快醫療流程。

報導指出，2018年AIMI Center成立後，朗格洛茨與共同創辦人推動資料開放，經過兩年審批後正式釋出第一個大型資料集heXpert，內容包含數十萬張匿名胸腔X光影像。目前中心已發布逾20個AI-ready資料集，數量為全球機構之冠，並啟動商業授權計畫，加速將成果帶入臨床。

其中一項代表性成果，是團隊與心臟科、放射科及電腦科學合作，能在一般CT掃描中準確辨識冠狀動脈鈣化的演算法，患者不必額外安排昂貴特定檢查。此技術經隨機臨床試驗證實，若偵測到明顯鈣化，系統會自動通知患者與家庭醫師，使降膽固醇藥物的使用率從7%提升至逾50%。

這項技術已獲FDA核准，由新創公司導入全美各家醫院，預期將挽救數以萬計未察覺心臟病風險的民眾。

在病患端，團隊推出RadGPT，能以超連結方式解釋放射科報告中的專業概念，協助病患理解檢查結果。系統經嚴格限制以避免錯誤資訊，即將向大眾全面開放。

目前朗格洛茨與另一位史丹福教授Akshay Chaudhari的團隊，正共同打造以大型模型技術為核心的新一代醫療影像AI。

朗格洛茨 調，「醫療AI的重大進展將在學術機構誕生」，因為高品質醫療資料來自醫院，而史丹福醫學院、工程學院與法律與倫理專家能跨域合作，再加上矽谷產業的支持，使研究能更快轉化為臨床應用。他指出，這種自由探索又能真正改善病患照護的環境，是吸引學者投入學術研究的核心原因。

AI 人工智慧 心臟病

上一則

氣候變遷危機…灣區富豪仍愛在史廷森海灘置產

下一則

33.5億元 Palo Alto Networks收購Chronosphere 強化AI修復能力

延伸閱讀

谷歌TPU專為AI推論打造 比Nvidia晶片更便宜

谷歌TPU專為AI推論打造 比Nvidia晶片更便宜
首例… 加州檢察官用AI寫起訴書出錯 導致冤案惹議

首例… 加州檢察官用AI寫起訴書出錯 導致冤案惹議
全球招聘…科大擬70億辦醫學院 6教授到任、36學者簽意向

全球招聘…科大擬70億辦醫學院 6教授到任、36學者簽意向
全美最新一所 北卡衛理大學醫學院開幕

全美最新一所 北卡衛理大學醫學院開幕
旅遊／體驗冰島的藍冰世界與地心探險

旅遊／體驗冰島的藍冰世界與地心探險

熱門新聞

一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

2025-11-21 01:19
北加第一家八方雲集開幕，讀者分享，牛肉麵很大碗、肉很大塊還有三塊大蘿蔔。（艾麗小姐的玩耍日記提供）

台灣鍋貼「八方雲集」進軍灣區 聖塔克拉拉首店開幕

2025-11-21 20:31
舊金山灣區貧困情況出現震驚惡化，在不到一年時間內，多達24.5萬名灣區居民跌入貧窮線以下，相當於灣區每十人中，就有近三人難以負擔基本生活開銷。(示意圖，Copilot AI生成)

舊金山灣區3/10居民難負擔基本開銷 24.5萬人1年內跌貧窮線下

2025-11-20 15:45

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位