OpenAI董事長新創的Sierra 將租賃南灘辦公大樓

舊金山南灘185 Berry Street的辦公大樓。（谷歌地圖）

知悉內情人士透露， OpenAI 董事長新創的Sierra，決定給舊金山 一處辦公大樓簽下大型租約。

舊金山紀事報報導，由OpenAI 董事長泰勒（Bret Taylor） 共同創立的AI新創公司Sierra即將簽署今年舊金山最大的辦公大樓租賃協議之一。泰勒曾擔任Salesforce聯席執行長。

匿名知情人士表示，Sierra已同意租賃位於南灘（South Beach）185 Berry St的30萬平方呎辦公空間。Sierra致力於開發客服AI代理人（customer service AI agents），近期估值已高達100億美元。

Sierra由泰勒和Google Labs前任負責人貝佛（Clay Bavor）於2023年創立。根據即將簽署的協議，Sierra的租賃面積將是其目前辦公空間的三倍多；現下Sierra在235 Second St租用約8萬平方呎的辦公空間。

Sierra發言人表示：「Sierra 發展迅猛，這反映了我們的成長和領先地位。」該公司擁有數百名員工，並計畫將人數再增加兩倍。新租大樓的業主麥卡錫庫克公司（McCarthy Cook & Co.）和摩根大通的經紀人拒絕置評。舊金山商業時報（Business Times）率先報導了這筆待定交易。

這座名為「中國盆地」（China Basin）的雙樓綜合體也是Lyft的總部所在地。Lyft去年續約了租約，但辦公面積縮減了一半以上。如果這筆交易最終完成，Sierra將成為舊金山最大的科技租戶之一，並與AI巨頭OpenAI和Anthropic並列，成為簽署至少10萬平方呎辦公面積租約的AI企業。

這家新創公司專注於服務代理人科技，因而使其成為泰勒前東家Salesforce的直接競爭對手。在馬斯克於2022年收購Twitter（現更名為X）之前，泰勒曾擔任Twitter董事長。

Sierra的交易將是自去年OpenAI在舊金山米慎灣擴張31.5萬平方呎以來，舊金山最大的一筆新租賃交易。谷歌也在今年年初續租了位於345 Spear St的40.5萬平方呎辦公空間。

泰勒領導OpenAI基金會的董事會，該基金會是一家非營利組織，控制著這家估值5000億美元的OpenAI，該公司最近完成了公司重組，但泰勒並非OpenAI的員工。