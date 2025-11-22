我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

1盤燉雞50元 餐廳成本漲、訂價飆 主廚也質疑

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，如今，「沒人想要這個」不僅指Netflix喜劇「天作不合的我們」(Nobody Wants This)的浪漫喜劇，更適用於50元一盤的燉雞和75元一碗的海鮮湯。但對餐廳價格心驚肉跳的並非只有食客，主廚們看著自家菜單也不禁質疑：「到底是誰批准這價格的？」

作為常須審核菜單的Octavia和Frances餐廳老闆佩雷洛（Melissa Perello），她常常難以置信。她沮喪地說道：「我總想『沙拉怎麼可能賣這麼貴』，但隨後我深吸一口氣，接受這就是我們必須他媽的收取的價格。」

Delfina餐廳主廚斯托爾（Craig Stoll）多年來一直預測，成本上漲將使外出就餐成為菁英活動，成為Nvidia輝達(另稱英偉達)早期股東的專屬。即便如此，當他看到自家菜單上的價格時仍感到震驚：「想到客人走進餐廳的消費金額，實在令人難堪。但我們必須維持經營，還能怎麼辦？」

食客懷疑餐廳老闆在宰客情有可原，但業內多數人也深陷羞愧與無奈的夾縫中。優秀餐廳經營者都希望保持合理訂價，物有所值才是良性經營之道，滿意的客人會再次光臨。

佩雷洛解釋說菜單價格包含的不僅是食材和人工成本。她每晚要為員工福利支出900元，包括團體保險、工傷保險、帶薪休假和病假工資。綜合所有開支，除周六滿座且食客消費意願高漲的特殊情況外，Frances餐廳勉強維持收支平衡。

事實上，為避免嚇跑食客，主廚們正通過自行承擔不斷上漲的人力、食材及管理成本來補貼菜單價格。內日落區（Inner Sunset）的Kothai Republic主廚兼老闆Sung Park竭力維持價格穩定，自己既要當服務員又要掌勺，儘可能讓客人不覺得花錢過多。

值得注意的是，漲價並非經營困境的萬能解藥。「客單價不會成比率增長，」斯托爾解釋道，「客人會減少點單量—拼分前菜、改點一杯葡萄酒代替雞尾酒。因此即使漲價5%，客單價也未必能提升5%。」

此舉還可能引發更多投訴。與購買靴子等商品不同，外出就餐是種私密體驗，人們不願讓用餐淪為單純的交易行為。當價格攀升至令人不適的水平時，食客必然開始將晚餐視為價值交換，對服務或品質的細微瑕疵都格外敏感。

儘管面臨壓力，業者認為餐飲經營者有責任控制成本併合理訂價。Park與妻子近期在Boulevard餐廳花費600元享用晚餐，但他毫無遺憾地說：「確實昂貴，但體驗也同樣驚艷。」

保險 輝達 舊金山

上一則

灣區青青合唱團年度公演「好四成雙」12月6日獻「我們的歌」

下一則

名字有問題？中東裔醫師遭Waymo拒載怒控歧視

延伸閱讀

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧
感恩節除了南瓜派 紐約這幾家糕點值得嘗一嘗

感恩節除了南瓜派 紐約這幾家糕點值得嘗一嘗
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
走進韓國烤肉店 這一點決定是否立刻掉頭走人

走進韓國烤肉店 這一點決定是否立刻掉頭走人
被任命日落區市議員 艾嘉斯遭爆「不會經營生意」

被任命日落區市議員 艾嘉斯遭爆「不會經營生意」

熱門新聞

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
可口可樂推出Holiday Creamy Vanilla口味。（圖源walmart）

可口可樂推出五年首見節慶限定口味 要買要快

2025-11-14 19:24
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

2025-11-17 01:20

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增