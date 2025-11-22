舊金山最大購物中心轉手 新業主疑發律師函驅逐租戶

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
舊金山中心購物商場今年3月時的景象。（取自谷歌地圖）
舊金山中心購物商場今年3月時的景象。（取自谷歌地圖）

舊金山最大的購物中心最近轉手，僅存店面中有些確定即將關閉，新業主似乎正試圖驅逐現有租戶。

舊金山紀事報報導，舊金山中心購物商場（San Francisco Centre）僅存的至少兩家店家—Ecco鞋店和新秀麗（Samsonite）即將關閉，因為該購物中心的新業主正試圖驅逐租戶。

Ecco的一名員工證實，新業主DBJPM 2016-SFC Emporium, LLC的律師已向租戶發出信函，通知他們由於所有權變更，租約已被終止。目前尚不清楚有多少剩餘租戶收到了這封信。Sole & Laces的一名員工表示，他們的租約仍然有效，有效期至明年。

最近貸款方收回了這座150萬平方呎的物業，並計畫再次出售。該購物中心的租賃率僅為9%，其線上名錄僅列出了29家租戶，疫情前約為200家。

Ecco門市店將於1月31日關閉，但該員工表示，這是該連鎖系列約50家門市關閉計畫的一部分，並非直接由這封信函導致。新秀麗的一名員工也表示該店即將關閉，但沒有提供確切日期。舊金山商業時報（San Francisco Business Times）率先報導了這封信和店鋪關閉的消息。

這家購物中心從美國頂級購物中心之一淪為「鬼鎮」，其衰落的導火線是疫情期間客流量的驟減。其前業主Westfield and Brookfield停止支付抵押貸款並退出了管理。主力租戶Nordstrom和Bloomingdale百貨也已撤離，購物中心內幾乎所有剩餘餐廳都在今年稍早關門歇業。

該購物中心的估值從2016年的12億元暴跌至最近貸款方出價的1.34億元。目前仍在營業的租戶包括H&M、Shake Shack和熊貓快餐（Panda Express），但這些商家均未立即回應關於其門市未來去向的置評請求。負責管理該購物中心的房地產經紀公司仲量聯行，也未立即回應置評請求。

