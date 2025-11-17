專家教你聰明吃感恩節大餐 享受美味也顧健康

感恩節大餐多一盤青菜，享受美味也顧健康。（記者李怡╱攝影）

感恩節 將至，家家戶戶準備開動火雞大餐與香甜南瓜 派。據農業部預估，今年全國將共吃下高達45億磅火雞。節日歡聚固然美好，但面對滿桌美食，許多人也擔心吃得太多、太油。兩位北加州 營養專家指出，只要掌握幾個簡單原則，就能在感恩節吃得開心又健康。

專家包括舊金山凱撒醫療集團生活醫學與烹飪醫學主任、內科醫師兼廚師許琳達（Dr. Linda Shiue，音譯），以及薩特醫療中心（Sutter Health）糖尿病營養師布蘭雪特（Kendra Blanchette）。她們都強調，「節慶飲食不只是健康問題，也與懷舊、文化與情感有關。重點是學會平衡飲食，而非節食。」

許琳達建議，最實用的方式就是「健康餐盤法」，想像盤子分成兩半，其中一半放滿非澱粉蔬菜，如花椰菜、南瓜、四季豆等。另一半則平均分給火雞等蛋白質，和土豆泥、餡料等碳水化合物。她說：「只要有這個概念，整頓飯就會自然變得更均衡。」

她也建議多一盤青菜概念，在主菜上桌前，先吃一盤蔬菜或沙拉，有助控制血糖與食量。

營養師布蘭雪特提醒，不須完全避開甜點。她說：「感恩節若不吃甜點派，就少了靈魂。」並建議，可用酸奶取代部分奶油、以燕麥和堅果取代派皮中部分糖和麵粉。同時建議「一人一小塊」原則，細細品嚐，而非狼吞虎嚥。享受食物、放慢速度，本身就是一種健康。