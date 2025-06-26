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蘋果砸逾1.6億 收購庫比蒂諾大型辦公中心 鞏固一方霸主地位

編譯林思牧╱綜合報導
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紅點處是新購入的辦公園區，蘋果總部就在它的北邊。 (谷歌地圖)
紅點處是新購入的辦公園區，蘋果總部就在它的北邊。 (谷歌地圖)

蘋果斥資逾1.6億元收購庫比蒂諾大型辦公中心，進一步鞏固公司在庫比蒂諾的一方霸主地位。

聖荷西信使報報導，蘋果以超過1.6億元的巨額交易收購了位於南灣庫比蒂諾的一個大型辦公園區。這筆交易有助於這家科技巨頭，進一步鞏固其闖出名號的家鄉數十年的根基。

根據24日提交給聖塔克拉拉縣記錄員辦公室的文件，這家iPhone製造商斥資1.669億元，在其庫比蒂諾總部附近收購了一棟由三棟建築組成的園區。縣紀錄顯示，蘋果以全現金收購了這棟名為「庫比蒂諾關口」（Cupertino Gateway）的建築。

此前，總部位於庫比蒂諾的蘋果一直都是從一家房地產公司租賃這些建築，而這家房地產公司現在又將房產出售給了這家科技公司。根據房地產文件，該辦公園區的主要地址是10200 North Tantau Avenue。

這筆交易表明，蘋果正在採取措施，透過收購更多先前租賃的建築來增強其在庫比蒂諾的資產。近年來，蘋果以與此交易類似的方式收購了其在庫比蒂諾租賃的其他辦公大樓。但巧合的是，蘋果最近還將位於聖荷西北部的一棟辦公大樓出售給了另一家科技巨頭三星（Samsung）。

蘋果公司剛買的辦公大樓總面積約22萬700平方呎。州和縣的商業紀錄顯示，PGIM控制的一家關聯公司將這些辦公大樓出售給了蘋果公司。

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