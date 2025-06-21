反猶案暴增 舊金山表態：仇恨零容忍、絕不姑息

舊金山市長羅偉率隊表態：仇恨無立足之地，反猶太情緒不容姑息。（記者李怡/攝影）

近期在全美範圍內急速升溫的反猶太 情緒，也波及了自詡為多元與包容標竿的舊金山 。面對社區恐懼感加劇與仇恨犯罪頻傳，市長羅偉 （Daniel Lurie）20日與多位市議員、州參議員及司法官員齊聚市政廳，公開強調，舊金山對任何形式的仇恨行為「零容忍」。

「這座城市是所有宗教信仰都能自由且驕傲地存在的地方，我們絕不容許任何人以仇恨為名威脅我們的多元社群。」市長羅偉在集會上說。他特別讚揚市警局與地檢署迅速偵辦近期在Marina區針對猶太居民的塗鴉與攻擊案件，並明確表示這些行為將以仇恨犯罪定罪起訴。

舊金山市長羅偉率隊表態：仇恨無立足之地，反猶太情緒不容姑息。（記者李怡/攝影）

根據反誹謗聯盟（ADL）數據，2024年全美反猶太仇恨案件暴增逾三倍，灣區猶太居民中，近一半坦言自去年10月以來感到更不安全。舊金山參議員威善高（Scott Wiener）表示，猶太人不僅是進步運動的重要推手，也是城市民主價值的基石：「少了猶太社群，任何社會正義運動都不完整。」

市議員梅義嘉（Myrna Melgar）則提醒，猶太裔移民是舊金山多元族裔的一部分，「當我們為移民權益發聲時，也包括我們自己。」