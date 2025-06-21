科技就業職位減少 灣區個人破產案件激增

北加州破產法院申請案件數量。每年的統計是從那年3月回溯至前一年的4月。(資訊來源：聯邦法院紀錄)

隨著科技就業職位減少，灣區 個人破產案件數量激增，這種趨勢代表曾經有高收入的一些人士生活品質正在惡化。

舊金山 標準報報導，聖塔羅薩的破產律師加德納（David Gardner），原本準備在2024年起輕鬆地享受半退休生活。然而，他的電話卻開始響個不停。「我以前一個月大概接到兩通電話，現在大概能接到15個，」68歲的加德納說， 「我的工作量幾乎快要應付不過來了。」

加德納新接的案件量預示著一個令人不安的趨勢：灣區申請個人破產的人數正在大幅上升。這一增長部分歸因於疫情 後積壓案件進入法庭審理階段。但灣區破產律師表示，他們看到當地一系列強大的經濟困境正在打擊他們的客戶；尤其是異常糟糕的就業市場，成千上萬的人失去了科技工作，至今仍未恢復經濟基礎。

在某種程度上，灣區正追隨全國經濟復甦的步伐，此前的疫情期間，許多企業因社會保障體系的擴大而使破產數量有所放緩。但從2024年4月到今年3月，灣區各縣居民向加州北區破產法院提交的個人破產申請，比前一年增加了25%，幾乎是全國增幅的兩倍。

納帕縣的增幅最大，為40%，其次是聖馬刁縣和康曲柯士達縣各增加了30%。灣區居民正苦苦的應對物價上漲、租金升高以及新房購屋者抵押貸款利率上升等問題。舊金山居民的信用卡欠款成長速度，快於大多數其他大城市。

愈來愈多的昔日高收入者，包括失業的科技工作者，開始向破產律師古斯塔夫森（Carl Gustafson）尋求協助。古斯塔夫森說，這些人「很久以來都不用擔心錢的問題，因為他們假設了一定能找到工作的預期，就像以前一樣，所以他們的生活方式並沒有太大的改變。」

他看到一些客戶在失業後，樂觀地決定繼續保留昂貴的公寓和汽車。隨著失業時間延長到數月，他們開始借債支付開支，以為一旦找到新工作就能輕鬆還清。但在科技招募熱潮消退之後，許多公司對潛在員工關閉了大門。這使得一些人失業的時間遠遠超出了他們的預期，或迫使他們接受大幅減薪。