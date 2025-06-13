聖荷西榮登全球氣候A榜 躋身領航城市

根據2024年最新公布的碳披露項目（CDP）評比，聖荷西榮登全球氣候領導力「A 列表」，成為全球僅112個獲此殊榮的城市之一。(記者周喆／攝影)

在全球氣候變遷 挑戰日益嚴峻之際，聖荷西 市以實際行動贏得國際肯定。根據2024年最新公布的碳披露項目（CDP）評比，聖荷西榮登全球氣候領導力「A列表」，成為全球僅112個獲此殊榮的城市之一，也是美國29個入選城市之一，展現出全市在環境透明度、氣候行動及韌性規畫方面的卓越表現。

市長馬漢（Matt Mahan）對此表示：「深感榮幸能在CDP的全球卓越氣候城市中榜上有名。這不僅是對市府團隊努力的肯定，也代表我們正以行動引領全球城市，實現2030年碳中和的願景。」他強調，透過「氣候智慧型聖荷西計畫」（Climate Smart San José），市府持續推動再生能源、節能建築與綠色交通等關鍵政策，並與社區攜手合作，打造更具韌性、可持續的未來。

為獲得CDP「A級」認證，城市需通過 CDP-ICLEI 跟蹤系統提交詳盡資料，包括溫室氣體排放清單、氣候風險與脆弱性評估，以及正式公布的氣候行動計畫。市政府表示，這樣的資料揭露不僅有助於強化市民與政府之間的透明信任，也讓城市在申請各類氣候資金與技術支持時更具優勢。

市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）指出：「這項成就不只是環保理念的體現，更與我們的公平承諾息息相關。氣候正義意味著每一位居民，不論其背景或經濟狀況，都能享有乾淨空氣、安全基礎設施與可負擔的生活服務。」

聖荷西市環境服務局主管普羅文扎諾（Jeff Provenzano）指出，這次國際認證突顯市府在與社區合作上的努力成果，尤其是針對弱勢社群與多元背景居民的氣候行動參與機制。

根據環境服務部統計，隨著市民對垃圾分類、節能減碳行動的投入增加，聖荷西的固體廢棄物總量較過去減少約12%。此趨勢若持續，不僅可減少碳排放，還可能降低未來的垃圾處理成本，進一步反映在居民的服務費用中。

聖荷西市府強調，未來將持續與社區、企業及國際夥伴合作，深化在能源、交通、水資源與廢棄物管理上的氣候轉型行動，讓聖荷西不僅成為科技創新中心，也成為全球氣候領導的城市典範。