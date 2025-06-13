羅偉：推動市中心空置辦公室變住宅 打造新活力社區

舊金山市區辦公樓空置率已近40%。（記者李怡／攝影）

面對疫後辦公室空置率高漲，舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）12日簽署一項全新立法，正式啟動「市中心振興融資特區」計畫，支持將閒置商用樓宇改建為住宅，目標是在未來幾年內，讓市中心重新成為「24小時有人住、有人逛、有人工作的社區」。

該法案獲市議會全體一致通過，初步分析顯示，在規畫中的特區內，共有約1200棟物業符合參與資格，其中約50棟建築具備改建潛力，可望新增逾4000戶住宅單位。

羅偉表示：「市中心是舊金山經濟的引擎，要讓整座城市重新振興，就必須讓市中心煥發活力。我們今天邁出了關鍵一步，打造一個讓人願意居住、工作與休閒的核心區。」

這項「市中心振興融資特區」（Downtown Revitalization Financing District），將透過重新配置改建後產生的房地產稅收，回補開發成本，以吸引私人業者投入改建。

具體做法是：當辦公樓轉為住宅後，因使用價值提升，導致地稅增加，這部分新增稅收可用於補貼改建成本、提升開發可行性。此一機制早前已在紐約市成功實施，1990年代末至2000年代初，類似政策促成下曼哈頓轉型為新興住宅區，創造超過1萬2000戶新住宅。

受惠區域將涵蓋市場街沿線、金融區、聯合廣場、東灣岸區、林肯街與Yerba Buena等南市中心鄰里。

對不少在市中心營運的華人小商戶與房產業者而言，此法案象徵潛在的轉機。

「疫情 後我們一直想處理手上兩間空辦公室，如果能改成出租型小套房，收入跟使用率都會高很多，」在東灣經營地產生意的王先生說。「但之前成本太高、手續太複雜，這次如果能減稅，就有可能動手了。」

羅偉政府同步推進的其他措施，包括簡化營業申請流程（PermitSF）、增設SFPD市中心巡邏專責隊、以及「空舖變快閃店」（Vacant to Vibrant）計畫，也讓創業者看到市府復甦意志。

該立法方案包括設立一個由市議會與公民代表組成的「振興特區委員會」，負責訂定實施細節，預計今年底前完成具體融資規畫。