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彭博社：Meta挖角同業 加入「超級智能」團隊

編譯林思牧／綜合報導
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Alexandr Wang 將在Meta的的「超級智能」團隊中擔任要角。 (取自LinkedIn)
Alexandr Wang 將在Meta的的「超級智能」團隊中擔任要角。 (取自LinkedIn)

彭博社揭露一項科技大秘聞：Meta已從包括谷歌、Sesame在內的多家科技公司挖走頂尖工程師，加入其「超級智能」實驗室專案。

彭博社指出，由於透露的資訊尚未公開，這些知情人士要求匿名。根據多位知情人士，Google DeepMind 首席研究員 Jack Rae 預期將加入 Meta 的「超級智能」團隊。另有消息稱，Meta 還招募了人工智慧語音新創公司 Sesame AI Inc. 的機器學習主管 Johan Schalkwyk。Meta的目標是實現更高級人工智慧，即人工通用智慧（artificial general intelligence）。

根據彭博社報導，在 Meta 完成對Scale AI數十億美元的投資後，這家數據標籤新創公司聯合創始人兼執行長Alexandr Wang也會加入該團隊，該投資最早可能於本周宣布。

這個新團隊是 Meta 執行長查克柏格雄心勃勃且耗資巨大的計畫的一部分。此前，該公司最新的人工智慧產品 Llama 4 反響不佳，查克柏格對此感到沮喪，他希望藉這個新的機會在與Google和 OpenAI 等競爭對手的競賽中取得進展。查克柏格希望新進的高手能夠協助改進 Llama 的模型，並為語音和個人化功能建立更好的人工智慧工具。

在Meta即將達成協議之際，該團隊正在組建，該協議將向Scale投資數十億美元，以增強其人工智慧（AI）領域的實力。Scale雇用了一群承包商來標記Meta和OpenAI等科技公司訓練和改進AI模型所需的資料。

Scale 的28歲執行長Alexandr Wang是業內頗具影響力的人物，與華盛頓的一些人士保持著密切聯繫。一位知情人士表示，在投資完成後，Scale的其他員工可能會加入Meta的超級智慧團隊。知情人士透露，Scale正在考慮在交易完成後任命其首席策略長Jason Droege擔任執行長。

人工智慧發展的三大支柱是晶片、人才和數據。Meta擁有大量晶片，與Scale的合作或許有助於其增強獲取高品質資料的管道。Meta和查克柏格希望憑藉其雄厚的資金實力，在人工智慧人才爭奪戰中取得更大進展。

Meta 人工智慧 AI

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