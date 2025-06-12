金州勇士總教練柯爾 批川普派兵鎮壓加深分裂

勇士教頭柯爾批評川普的ICE執法與川普的派兵鎮壓措施。(本報檔案照）

在NBA球季中，勇士隊的總教練柯爾（Steve Kerr）經常用賽後記者會來發抒他對社會問題的看法。如今勇士隊已在季後賽中被淘派，柯爾仍然向媒體批評川普 的ICE突襲行動。

柯爾向舊金山標準報指出：「這顯然只是川普慣用的伎倆：先自己製造出危機，然後假裝作在解決問題，並以此作為政治上的勝利，同時進一步製造分裂。令人失望的是，我們沒有一位真正致力於團結國人的總統，反而只是加深分裂。」

洛杉磯 的示威活動引發了包括舊金山在內的其他城市的類似抗議活動。這些抗議活動是在政府加強驅逐移民力度之後發生的。川普不顧州長紐森的反對，派遣數千名國民兵 前往洛杉磯以應對抗議活動。

總統通常只在州長要求時才會部署國民兵，但川普更派遣海軍陸戰隊前往洛杉磯，盡管州領導人表示，無需動用聯邦武力來平息大多和平的抗議活動。聯邦的軍隊通常被禁止執行國內執法任務，而川普政府對部署現役軍人的法律依據也存在爭議。

「川普在這件事上推翻了紐森州長的決定，這令人失望，因為傳統上只有當州政府無力應對時才會調用國民兵，而加州本身目前並沒有什麼無法應對的事情，」柯爾說。

川普在競選期間大力提倡大規模驅逐無證移民。據報導，上周五移民和海關執法局（ICE）特工對洛杉磯的家得寶（Home Depot）等企業進行了突擊檢查，引發了市中心聯邦大樓前的抗議活動，並在拉丁裔聚居區派拉蒙（Paramount）引發了更多示威活動。

柯爾在2024年民主黨全國代表大會上發表講話，在關於領導力和團結的演講中支持候選人賀錦麗。那場芝加哥演講是在柯爾帶領美國參加巴黎奧運並奪得金牌後不久發表的。他過去曾就國內問題發表長篇大論，其中最引人注目的是槍枝暴力問題。

柯爾表示，這場騷亂並不會讓他想從政，他是籃球教練。他曾帶領勇士隊四次奪得NBA總冠軍，並在球員時代帶領公牛隊和馬刺隊五次奪得總冠軍。