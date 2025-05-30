母公司微軟大裁員後… LinkedIn灣區砍270人

母公司微軟裁員大潮之後，LinkedIn 在灣區裁員 270 人。(路透)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，作為其母公司微軟 （Microsoft）裁員大潮的一部分，LinkedIn 已在灣區裁員270人。

根據本周提交給加州 就業發展廳（California’s Employment Development Department）的文件，此次裁員於5月15日生效，影響到LinkedIn在舊金山、桑尼維爾和山景城辦事處的員工。

LinkedIn在舊金山Second街222號的辦公室裁員60人。另外，該公司位於桑尼維爾市W. Maude大道1000號的辦事處有51名員工受到影響。

裁員人數最多的是LinkedIn位於E. Middlefield路700號 的山景城辦公室，共有159名員工失去了工作。

這些裁員是微軟重大重組的一部分，微軟在五月早些時候已經宣布了另一輪裁員。5月13日，這家科技巨頭透露將在包括LinkedIn在內的多個部門裁員6000人。

微軟發言人在一份聲明中說：「我們將繼續實施必要的組織變革，為公司在充滿活力的市場中取得成功做好充分準備。」

裁員事件發生後，一些LinkedIn員工在網上留言表示對被裁員工的支持。

客戶服務代表克魯茲（Irene Cruz）在一篇帖子中寫道：「我與受到LinkedIn近期裁員影響的朋友和同事們同在。請記住，這種情況並不能決定你的價值或身價。你的貢獻和存在確實帶來了改變，你已經打動了許多人的心。」

資深產品顧問巴林頓（Justin Barrington）寫道：「失去一個職位並不能決定你的價值--尤其是當你每天都在為工作帶來才華、心血和光彩之際，能與你們這麼多人並肩工作是我的榮幸。」

微軟最近的裁員是繼去年一系列裁員之後的又一次裁員。2024年，該公司裁掉了1900名Activision Blizzard和 Xbox的員工，並關閉了Tango Gameworks和Arkane Austin等幾家遊戲工作室；九月，微軟因收購Activision Blizzard而解僱了650名 Xbox 員工。

此外，今年六月，微軟HoloLens和Azure雲計算團隊的約1000名員工被解僱。