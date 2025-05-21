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科幻作家姜峯楠分享創作 以科幻小說思辨哲學命題

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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姜峯楠擅長短篇小說創作，曾獲四次雨果獎、四次星雲獎與四次軌跡獎。（取自姜峯楠讀書會在線視頻）
姜峯楠擅長短篇小說創作，曾獲四次雨果獎、四次星雲獎與四次軌跡獎。（取自姜峯楠讀書會在線視頻）

以短篇小說「你一生的故事」(Story of Your Life)改編成奧斯卡獎提名電影「異星入境（Arrival）」而聞名的科幻作家姜峯楠（Ted Chiang），日前受邀出席聖荷西州立大學文學藝術中心（Center for Literary Arts, CLA）主辦的讀書會活動，與現場讀者分享他如何透過科幻小說將抽象的哲學思辨具象化、情感化，並談及創作過程中他最重視的敘事元素。

活動於8日晚間在聖荷西Hammer Theatre劇院舉行，吸引大批科幻迷與文學愛好者齊聚一堂。姜峯楠朗讀了其短篇小說集「呼吸（Exhalation）」中的選段，包括「商人與鍊金術士之門（The Merchant and the Alchemist′s Gate）」、「呼吸（Exhalation）」，以及「焦慮是自由的眩暈（Anxiety Is the Dizziness of Freedom）」等作品。這些故事分別探討時間旅行、自由意志、人工智慧與平行宇宙等主題，展現他將哲學命題融入科幻敘事的獨特手法。

「呼吸」共收錄九篇風格鮮明、情感深刻且富哲思的短篇小說，姜峯楠以其一貫精準、具同理心的敘述風格，探索人類最古老的問題與當代全新困境。「商人與鍊金術士之門」中的時光之門讓古巴格達的一位布商面對過往錯誤與重來機會；「呼吸」講述一位異星科學家的發現如何對宇宙產生深遠衝擊；而「焦慮是自由的眩暈」則藉由觀察平行宇宙，引領讀者重新審視「選擇」與「自由意志」的本質。這些作品被譽為姜峯楠創作實力的極致體現，足以改變讀者對世界的理解與感受。

在隨後的對談中，姜峯楠指出，許多哲學思想實驗在學術語境中顯得抽象甚至乏味，但透過小說創作，這些理論問題可被置入角色切身經歷的情境之中，激起情感與思辨的共鳴。他說：「當你讓角色身處一個命運攸關的情境時，這個原本只是理論的問題，對讀者來說也變得切身而迫切。」

姜峯楠擅長短篇小說創作，曾榮獲四次雨果獎、四次星雲獎與四次軌跡獎，其作品也曾入選「美國最佳短篇小說集（The Best American Short Stories）」。其處女作集「你一生的故事與其他（Stories of Your Life and Others）」已被翻譯成21種語言。

聖荷西 奧斯卡獎 古巴

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