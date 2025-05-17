聖馬刁縣撥款200萬 擴建低收入農工、牧場工人住房

聖馬刁縣議會通過撥款200萬元，設立專款貸款基金，改善在地農工的居住條件。(取材自Pexels @Nelson Axigoth)

為解決農業勞工住房短缺問題，聖馬刁縣議會於日前一致通過撥款200萬元，設立一項專款貸款 基金，協助農場主興建及整修可負擔住房，改善在地農工的居住條件。

此筆資金將提供合格的農場業者低息貸款，用於修繕現有住房單位以符合基本健康與安全標準，或興建新單位以容納更多農場工人及其家庭。該計畫將分兩階段實施：第一階段聚焦於現有住房的翻修與品質提升，第二階段則視第一階段剩餘資金進行新建工程。

「我們的農業產業是食物系統的支柱，但目前正面臨生存困難，」代表縣內主要農業地區的第三選區監事穆勒（Ray Mueller）說，「這項撥款計畫是為了確保農工與牧場工人擁有安全的居所，同時鞏固本地農業經濟、為社區打造更有韌性的未來。」

根據計畫規定，欲申請貸款的農場業主須達成數項條件，包括將住房提升至安全標準、限定租給低收入 農工家庭、並維持低於市場價格的租金 。若業主願意以更低租金出租，則可獲得額外貸款抵免，加快還款速度。

縣議會表示，相關計畫資料將發送給曾參與政府住房倡議的農場業者，確保資金能有效支援真正有需求的社區。

聖馬刁縣每年農業總產值約達1億美元，為當地經濟命脈。然而住房不足一直是限制農業勞動力穩定與發展的主要瓶頸。縣府曾於2024年前撥款300萬元，成功協助建造與整修16個住房單位。

此次撥款資金來源為全縣選民通過的「K提案（Measure K）」所徵收的半分銷售稅，該基金專款專用於支持地方需求，包括住房、教育與公共安全。

穆勒強調，改善農工住房條件不僅是對勞動者基本尊嚴的保障，更是維繫整體糧食供應鏈穩定的重要步驟。