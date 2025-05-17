洛威爾高中 外地學生愈來愈少

洛威爾高中是許多家長與學生屬意的學府 。(谷歌地圖)

舊金山學區 公立名校洛威爾高中（Lowell High School），過去一直是私立初中學生屬意的目標，但對這些人錄取率已不如既往了。

舊金山紀事報報導，雖然2025年新生註冊人數要到今年秋季才會揭曉，但非學區學生錄取率下降以及被錄取學生註冊的比率下降的趨勢表明，這種模式可能會持續下去。

今年秋季班，舊金山學區共錄取了708名申請洛威爾的私校生和其他非學區八年級學生，錄取率為58%，而2019 年，該校錄取了584名申請者，錄取率為74%。

今年，洛威爾高中首次要求所有申請者參加同一項入學考試。過去幾年，學區學生參加州 標準化考試，而學區外的學生則參加不同的考試。學區官員強調，他們不會偏袒任何來源的學生。

學區發言人杜德尼克 (Laura Dudnick) 在聲明中表示，錄取政策「對所有申請的初中生都是一致的，無論他們是否就讀於舊金山學區的學校。近年來，我們擴大了對舊金山學區內學生的服務範圍，特別是在歷史上服務不足的社區，以確保更廣泛的學生能夠申請洛威爾高中。 」

同時，進入洛威爾高中的外地學生也愈來愈少。2019年，非學區學校錄取的學生中有31%選擇入學。去年，只有22%的學生選擇就讀洛威爾高中。對於學區八年級學生來說，錄取率保持相對穩定，從2019年的36%到今年秋天的39%，近年來的最高錄取率為去年的41%。

然而，舊金山學區學生的註冊率有所上升，78%的錄取學生選擇就讀洛威爾，而 2019 年這一比率為69%。目前尚不清楚是什麼原因導致了這種有利於學區學生的轉變，儘管過去五年對該學區來說是一段坎坷的時期，在疫情期間學校關閉了18個月，學校董事會被罷免，預算赤字巨大，學區總監被去職，市長也進行了干預，這種動盪使一些家庭對公立學校的未來和教育品質產生了疑問。