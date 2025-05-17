舊金山迎全新男子職業足球隊 明後年加入MLS三級聯賽

Kezar體育場將進行一項耗資1000萬元的整修工程，以提升場館設施，符合職業運動賽事標準。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 將迎來一支新的男子職業足球隊Golden City Football Club，預計於2026或2027年加入美國職業足球大聯盟（MLS）旗下的三級聯賽「MLS NEXT Pro」，主場設於Kezar體育場。

市府官員宣布，Kezar體育場將進行一項耗資1000萬元的整修工程，以提升場館設施，符合職業運動賽事標準。整建完成後，GCFC將在Kezar每季舉辦15場主場賽事，主要安排於周末，賽季自每年2月持續至10月。

MLS NEXT Pro為MLS的附屬聯賽，性質類似大聯盟棒球的小聯盟或NBA的G聯盟。該聯賽與目前在USL冠軍聯盟比賽的Oakland Roots並不在同一賽事，但屬同級聯賽的球隊還包括聖荷西 地震隊的附屬隊「The Town FC」，後者主場設於Moraga的聖瑪麗學院。

Kezar體育場於上世紀中葉曾是舊金山49人隊的主場，也短暫迎來過屋崙 突襲者隊的比賽，目前則作為高中賽事場地及半職業球隊「San Francisco City FC」的主場。

球隊已啟用官方網站，但目前僅公布隊徽與代表色，更多細節尚待公布。