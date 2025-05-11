英劇啟發…柏克萊加大華裔輟學生 創約會應用程式掀熱潮
柏克萊加大和聖地牙哥加大校園現在正流行使用一個新約會應用程式Ditto，這個應用程式希望用戶在約會前盡可能不要先透過網路與對象交流，把包括配對、選擇約會地點和時間等工作交由他們來完成。
SFGate報導，Ditto是由王亞倫（Allen Wang）和艾利克‧劉（Eric Liu）共同創辦，兩人於2022年在柏克萊加大就讀一年後輟學創業，最初推出的是一款設計虛擬寵物頭像的應用程式，讓有共同興趣的人建立友誼，後來決定改走約會應用程式路線。
王亞倫說：「人們經常被困在約會應用程式裡無止盡地使用滑鼠和人閒聊，而非在現實生活中認識朋友。何不讓人工智慧模仿並進行所有約會前在網路上的訊息交換？」
憑著聲稱提供英國夯劇「黑鏡」（Black Mirror）第四季裡的約會體驗，Ditto成功吸引了數千名柏克萊加大和聖地牙哥加大學生使用。和「黑鏡」劇集一樣，Ditto使用人工智慧先產生1000組約會配對，再從其中選擇出最佳配對。接著，Ditto會為兩人找到彼此都有空的時間，為他們訂好一個約會地點，甚至會根據配對原因建議一些初相見話題。
加入Ditto後，Ditto會先要求用戶提供一些基本資料，例如年齡、性別、性取向、族裔、宗教政治傾向和愛好等，對約會對象外表的喜好進行排序，同時詢問一些「是否希望對象和你擁有共同興趣或宗教」等問題。
王亞倫表示，Ditto的用戶總數目前已接近1萬人，聖地牙哥加大目前有約五分之一的大學部學生已登記成為會員，柏克萊加大也已有數千人加入。他們希望Ditto今年能將業務擴大到美國數百所大學。
王亞倫和艾利克‧劉表示，柏克萊學生喜歡Ditto的原因是，他們沒有時間或耐性使用傳統約會應用程式，而Ditto使約會前置作業變得簡單許多。
王亞倫說：「人們探索生活中有趣人事物的時間和精力是有限的。我們認為，如果我們能幫助他人增加他們社交的頻寬，並將其精力提高一千倍，將是非常有幫助的。如此一來，人們就有更好的機會找到真正值得與他們共度時光的人。」
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