英劇啟發…柏克萊加大華裔輟學生 創約會應用程式掀熱潮

由華裔創辦的AI約會應用程式Ditto在加大校園中掀起使用熱潮。（電視新聞截圖）

柏克萊加大 和聖地牙哥 加大校園現在正流行使用一個新約會應用程式Ditto，這個應用程式希望用戶在約會前盡可能不要先透過網路與對象交流，把包括配對、選擇約會地點和時間等工作交由他們來完成。

SFGate報導，Ditto是由王亞倫（Allen Wang）和艾利克‧劉（Eric Liu）共同創辦，兩人於2022年在柏克萊加大就讀一年後輟學創業，最初推出的是一款設計虛擬寵物頭像的應用程式，讓有共同興趣的人建立友誼，後來決定改走約會應用程式路線。

王亞倫說：「人們經常被困在約會應用程式裡無止盡地使用滑鼠和人閒聊，而非在現實生活中認識朋友。何不讓人工智慧 模仿並進行所有約會前在網路上的訊息交換？」

憑著聲稱提供英國夯劇「黑鏡」（Black Mirror）第四季裡的約會體驗，Ditto成功吸引了數千名柏克萊加大和聖地牙哥加大學生使用。和「黑鏡」劇集一樣，Ditto使用人工智慧先產生1000組約會配對，再從其中選擇出最佳配對。接著，Ditto會為兩人找到彼此都有空的時間，為他們訂好一個約會地點，甚至會根據配對原因建議一些初相見話題。

加入Ditto後，Ditto會先要求用戶提供一些基本資料，例如年齡、性別、性取向、族裔、宗教政治傾向和愛好等，對約會對象外表的喜好進行排序，同時詢問一些「是否希望對象和你擁有共同興趣或宗教」等問題。

王亞倫表示，Ditto的用戶總數目前已接近1萬人，聖地牙哥加大目前有約五分之一的大學部學生已登記成為會員，柏克萊加大也已有數千人加入。他們希望Ditto今年能將業務擴大到美國數百所大學。

王亞倫和艾利克‧劉表示，柏克萊學生喜歡Ditto的原因是，他們沒有時間或耐性使用傳統約會應用程式，而Ditto使約會前置作業變得簡單許多。

王亞倫說：「人們探索生活中有趣人事物的時間和精力是有限的。我們認為，如果我們能幫助他人增加他們社交的頻寬，並將其精力提高一千倍，將是非常有幫助的。如此一來，人們就有更好的機會找到真正值得與他們共度時光的人。」