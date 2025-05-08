我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

台裔之光 陳凱玲WNBA首秀 顯露不凡潛力贏得熱烈掌聲

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳凱玲（左）在球場表現亮眼。（記者李怡╱攝影）
陳凱玲（左）在球場表現亮眼。（記者李怡╱攝影）

5月6日晚間在WNBA金州女武神（Golden State Valkyries）籃球隊歷史性的首場季前賽中，一位來自台灣家庭的年輕後衛悄然登場，卻引來全場目光。她是陳凱玲（Kaitlyn Chen），首位透過選秀進入WNBA的台裔球員。身穿2號黑色球衣的她，以流暢的跑動、積極的防守和果斷的傳球，展現出不凡的潛力，也正式拉開她WNBA職業生涯的序幕。

陳凱玲是首位透過選秀進入WNBA的台裔球員。（WNBA官網）
陳凱玲是首位透過選秀進入WNBA的台裔球員。（WNBA官網）

這場比賽於舊金山大通中心（Chase Center）舉行，對手為洛杉磯火花隊（LA Sparks），吸引了數千名球迷入場，見證金州女武神這支全新球隊的首次亮相。作為隊中少數亞裔球員，陳凱玲的出場格外引人注目，特別是在亞太裔傳統文化月（AAPI Heritage Month）這個充滿象徵意義的時刻。

陳凱玲成長於洛杉磯，父母皆來自台灣，自小受家庭鼓勵走上籃球路。她在普林斯頓大學攻讀本科期間嶄露頭角，畢業後更獲邀加入NCAA勁旅康乃狄克大學（UConn）攻讀研究所，並擔任先發後衛，場均貢獻助攻與穩定控場。2025年，她在WNBA選秀中於第三輪被新軍金州女武神隊選中，成為該隊創隊元年陣容的一員。

大通中心6日座無虛席，首場女籃季前賽吸睛。（記者李怡╱攝影）
大通中心6日座無虛席，首場女籃季前賽吸睛。（記者李怡╱攝影）

在這場比賽中，陳凱玲展現優異的球場嗅覺與空間判斷，多次協助隊友創造快攻機會，也不時主動補位防守。雖然初登職業舞台，動作間已展現成熟冷靜的態度，贏得球迷熱烈掌聲。她的上場時間雖不算長，但每一回合都充分把握，展現出想在WNBA站穩腳步的決心。

現場觀眾、來自灣區的台灣移民第二代王小姐激動說：「看到凱玲站上WNBA賽場真的好感動，她不只是為自己拚，也代表了我們這一代在美國的努力與可能性。」

亞太裔歷史文化基金會（Asian Pacific American Heritage Foundation）主席鄭可欣（Claudine Cheng）在賽後說：「這是一個重要的時刻。陳凱玲的出現不只是體壇上的里程碑，更是對所有亞太裔年輕人最具力量的象徵。她證明了，在專業運動的舞台上，我們也能發聲、站穩、綻放光芒。」

金州女武神隊是WNBA自2008年來首支擴編球隊，主場設於舊金山大通中心(Chase Center）。球隊名稱「Valkyries」取自北歐神話中的女武神，象徵勇氣與榮耀，也期待能在灣區打造女性運動的新象徵。陳凱玲的加入，為這支全新球隊注入亞洲視角與多元文化能量，也為全球華人寫下籃球版圖的一頁新篇章。

灣區 舊金山 洛杉磯

上一則

學者：2煉油廠停工 加州油價明年每加侖恐逾8元

下一則

關稅下測試 業者：亞洲製造完封美國貨

延伸閱讀

偶中有情戲裡有道 台灣布袋戲感動灣區觀眾

偶中有情戲裡有道 台灣布袋戲感動灣區觀眾
台裔之光陳凱玲 WNBA 首秀吸睛

台裔之光陳凱玲 WNBA 首秀吸睛
梅西或將首戰灣區 5月14日南灣登場球迷瘋搶門票

梅西或將首戰灣區 5月14日南灣登場球迷瘋搶門票
亞洲超市逆勢進駐灣區 購物中心空置8年後掀爆買熱潮

亞洲超市逆勢進駐灣區 購物中心空置8年後掀爆買熱潮
NBA／填補柯瑞傷退缺口 希爾德稱巴特勒害他穿錯褲子

NBA／填補柯瑞傷退缺口 希爾德稱巴特勒害他穿錯褲子

熱門新聞

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
聖荷西13歲越裔少年阮桑尼獲得超過100所大學錄取，可能創下世界紀錄。（電視新聞截圖）

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

2025-05-06 16:49
在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

2025-05-02 21:44
福特電動車正快速崛起，市占率躍居非特斯拉第一。(美聯社)

特斯拉市占下滑 新電動車款趁勢崛起、價格更親民

2025-05-03 02:20
來自加拿大的大統華超市將進駐舊金山大型商場。（電視新聞截圖）

亞洲超市逆勢進駐灣區 購物中心空置8年後掀爆買熱潮

2025-05-07 18:33
洛杉磯加大電腦科學系錄取率較低，但畢業生年薪卻不如柏克萊加大。圖為柏克萊加大。(美聯社)

電腦科學系畢業生年薪 柏克萊加大比洛杉磯加大高3.3萬

2025-05-06 02:19

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑