我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「假孕肚+活龍蝦」走私晶片到中國？NVIDIA駁荒誕

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

台裔導演朱浩偉 公開批評生成式AI侵害創作者權益

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台裔美籍導演朱浩偉（Jon M. Chu）批評生成式人工智慧對創作者權益的侵害。（美聯社）
台裔美籍導演朱浩偉（Jon M. Chu）批評生成式人工智慧對創作者權益的侵害。（美聯社）

好萊塢台裔導演朱浩偉（Jon M. Chu）日前在洛杉磯時報書展上直言不諱，批評生成式人工智慧（Generative AI）對創作者權益的侵害，並點名灣區科技公司糟糕的做法。他強調，雖然自己出生於矽谷，但對AI在娛樂產業的應用並不樂觀，尤其是未經授權地挪用好萊塢劇本與影像資料來訓練AI模型，「這是一項原罪，我無法原諒。」

朱浩偉指出，許多科技公司在未經同意的情況下蒐集了劇本與影片，「他們拿走了所有的資料、所有的電影與劇本」，然而許多好萊塢片廠對此卻態度消極，未能及時捍衛內容資產。他感嘆說：「現在大家一副『這已經過去了，別再提了』的態度，但我個人沒辦法就這樣算了。」

這番話不僅呼應了他對藝術創作與道德界線的關切，也與近日AI生成藝術在網路上引發的爭議遙相呼應。上個月，模仿日本動畫工作室吉卜力（Studio Ghibli）風格的AI畫作在社群媒體上爆紅，但也引來動畫迷與創作者的反彈。

已故喜劇巨星威廉斯（Robin Williams）之女Zelda Williams在Instagram發文，怒斥這類技術是「技術掠奪」。吉卜力創辦人宮崎駿本人也是對AI技術深惡痛絕。

朱浩偉雖批判科技公司的做法，但也展現出一絲正面態度。他表示，儘管生成式AI令人「感到害怕」，但「最終我們人類仍有決定什麼是有價值的權力，這讓我感到振奮。」他強調，創作的靈魂不能、也不應交由機器決定。

台裔美籍導演朱浩偉（Jon M. Chu）批評生成式人工智慧對創作者權益的侵害。...
台裔美籍導演朱浩偉（Jon M. Chu）批評生成式人工智慧對創作者權益的侵害。（美聯社）

AI 好萊塢 灣區

上一則

Micro Center進駐聖塔克拉拉 修電腦、買配件一站全包

下一則

疫後五年舊金山房價降 與灣區周邊縣市形成鮮明對比

延伸閱讀

藍色太陽宮╱ 移民二代導演曾佩裕 談華人移民艱辛

藍色太陽宮╱ 移民二代導演曾佩裕 談華人移民艱辛
王子奇演古裝劇 手拿電扇離譜穿幫 網酸：草台班子

王子奇演古裝劇 手拿電扇離譜穿幫 網酸：草台班子
票房預售倒數第三 「獨一無二」突撤五一檔

票房預售倒數第三 「獨一無二」突撤五一檔
藍色太陽宮╱李康生紐約個展交流 談華人堅韌適應力

藍色太陽宮╱李康生紐約個展交流 談華人堅韌適應力
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

熱門新聞

Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥╱攝影）

Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔

2025-04-28 02:00
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存。(路透)

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

2025-04-28 14:42
UCSF兒童醫院一名被發現昏迷的醫師被指控偷藥，記錄顯示一連串的涉嫌偷竊行為。（取自Google Maps）

UCSF醫院麻醉師曝偷藥昏迷 距離操刀2歲童手術僅兩小時

2025-04-26 17:25
谷歌聯合創始人布林（右）去年在 All-In Summit 接受訪談的畫面。 (YouTube視頻截圖)

谷歌發最後通牒 不回辦公室上班就解雇

2025-04-25 16:33
灣區costco重新上架大包裝雞蛋，且價格恢復至之前的合理水準、不再實施限購。（記者龔玥／攝影）

灣區好市多雞蛋回歸 價格親民不限購引哄搶

2025-04-26 17:15

超人氣

更多 >
有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃
只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念
澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？

澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？
南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷
紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元