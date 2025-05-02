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疫後五年舊金山房價降 與灣區周邊縣市形成鮮明對比

編譯組／綜合報導
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疫情爆發五年後，舊金山房價成為灣區另類。（取自Pexels）
疫情爆發五年後，舊金山房價成為灣區另類。（取自Pexels）

據「舊金山觀察家」（San Francisco Examiner）報導，根據房地產市場平台Zillow的數據，自COVID-19疫情爆發五年以來，舊金山的房屋價值有所下降，這與灣區周邊縣市形成了鮮明對比。

根據經過季節性調整和平滑的Zillow房屋價值指數，最近在3月份獲得的數據顯示，該市的平均房屋價值約為130萬美元。Zillow房屋價值指數是對特定地區典型房屋價值的綜合估算。

與五年前同期相比，該指數下降了5%，而聖塔克拉拉縣（同期增長42%）和阿拉米達縣（增長31%）的房價卻大幅上漲。康曲柯士達縣（增長26%）、馬連縣（28%）、納巴縣（27%）、蘇拉諾縣（28%）和蘇諾瑪縣（21%）的房價也大幅上漲。這些趨勢凸顯了遠程工作和人口外遷如何削弱了對灣區最密集、最昂貴住房的需求。

如果將舊金山大都會區作為一個整體來看（Zillow使用的是美國人口普查局的指定地區，包括舊金山、阿拉米達、馬連、聖馬刁和康曲柯士達等縣），3月份的典型住房價值接近120萬美元。這一數字比2月份僅下降了一丁點，延續了8月份開始的緩慢價格下降趨勢。

即使抵押貸款（mortgage）利率維持在數十年來的高位附近，灣區的房價仍在不斷攀升。與2024年3月相比，灣區的房價上漲了2%。與去年同期相比，舊金山的房價上漲了2.9%。其他大都會區的年度漲幅更高，包括洛杉磯（3.8%）、西雅圖（4.2%）和紐約市（5.6%）。

從全國範圍來看，自2020年3月疫情爆發以來，房屋價值已飆升了44.5%。在邁阿密、夏洛特和亞特蘭大等特定主要城市地區，房價漲幅超過 50%。在同一時期，舊金山大都會區的房屋價值上漲了20%。

房價 舊金山 灣區

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