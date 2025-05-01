灣區空軍基地 川普政府正考慮設移民拘留中心

公共廣播電台KQED報導，川普政府考慮在灣區的崔維斯空軍基地設立一座移民拘留設施。（取自Google街景）

據公共廣播電台KQED獲取的政府內部通信紀錄，川普政府正考慮在灣區Fairfield的崔維斯空軍基地（Travis Air Force Base）設立一座移民 拘留設施，並推動加速審查程序。

川普政府正利用國防部 所屬土地，以實現其第一年任期內驅逐100萬名移民的目標。據一份4月初的電子郵件紀錄，聯邦官員討論將崔維斯空軍基地，以及多個軍事設施評估為國土安全部移民拘留與遣返用途的計畫，並將此列入國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）的核准流程中。電郵顯示國防部與國土安全部官員密切協調，以加快該計畫進度。不過，紀錄中未詳述崔維斯基地預定設施的設計規模與可容納人數。

移民與海關執法局（ICE ）雖未正面回應有關崔維斯基地的具體提問，但發言人以書面聲明證實該機構正積極尋求擴充人員拘留容量的方案。「雖然我們無法證實具體的內部討論內容，但可以確認ICE正在加州探索各種可能選項，以滿足當前與未來的拘留需求，包括新設施與合作機構支援。」

崔維斯空軍基地官員拒絕置評，國防部在截稿前亦未對KQED的詢問做出回應。

據全國公共廣播電台NPR報導，國土安全部目前正評估全美至少10處軍事基地作為潛在移民拘留地點。NPR獲得的一份2月備忘錄指出，德州艾爾帕索（El Paso）附近的布利斯堡（Fort Bliss）將作為範例設施，初期可容納1000人，最終目標將擴增至1萬人。

崔維斯空軍基地列入評估名單的消息，令東灣聯邦眾議員葛拉孟迪（John Garamendi）感到震驚。葛拉孟迪是民主黨籍資深眾院軍事委員會成員，其選區涵蓋該基地。

「崔維斯空軍基地絕對不適合設為移民拘留設施。」葛拉孟迪對KQED說，「該基地在國家安全上具有關鍵角色，負責全球人員與物資運輸，設立移民設施將嚴重妨礙基地本身的核心任務。」

今年稍早，葛拉孟迪與其他國會議員曾強烈反對該基地的軍用C-17運輸機被用於遣返移民的航班。他指出：「光是成本問題就已經令人質疑，每次將軍機用於非國防用途，都會削弱軍方履行其任務的能力。」

與此同時，國土安全部先前提出在古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）海軍基地拘留多達3萬移民的計畫，面對每月營運成本達4000萬元的輿論壓力與其他障礙，已大幅縮減規模。

目前，ICE在全美拘留設施中關押近4萬8000名移民，較去年的4萬1500個床位大幅增加。國會上月增撥予ICE本年度拘留預算，使床位數提升至5萬4500個。

有限的拘留床位是限制川普政府擴大驅逐行動的關鍵因素之一。除了床位，ICE還需增加人力與其他資源，以配合去年高達34億元的歷史性拘留預算。紐約時報此前報導指出，ICE已向承包商徵詢高達450億元的合約提案，用於未來兩年的行動。