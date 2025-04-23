提前退休+減少雇員 金山聯合學區有望不裁教師 消弭赤字

舊金山聯合學區在不裁減教師的情況下，已接近彌補1.14億美元的預算缺口。(電視新聞截圖)

據國家廣播公司灣區(NBC Bay Area)報導，透過提前退休 和裁員，舊金山 聯合學區 (San Francisco Unified School District)幾乎彌補了1億1400萬美元的預算赤字。

學區總監史瑞慶(Maria Su)將在最近的教委會議上宣布了這一進展的一個要點：舊金山市聯合校區將不會裁減任何教師。

據「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)報導，超過314名教育工作者和30名中央辦公室經理和工作人員簽署了提前退休申請。這些員工將在本學年結束時離職。

據該報報導，另有100名中央辦公室工作人員被解雇，學區預計將從市中心總部裁減75個空缺職位。

為了使學區免於被州政府接管，彌補巨大的預算赤字是必要的。據紀事報報導，目前仍有約1000萬美元的缺口。

「我們正在採取一種深思熟慮、多管齊下的方法，在謹慎平衡預算的同時，盡我們所能將對學生和員工的影響降到最低，」史瑞慶說，「我們所做的一切都以我們的信念為指導，即每一分錢都應支持學生取得成功，強大的系統是學校蓬勃發展的基礎。」

在學區12億美元的預算中，人員編制占85%。史瑞慶加倍強調了確保舊金山市公立學校的每間教室都有一名合格教師的重要性。

學區還在推進新的薪資和採購系統，並減少外包合同。

舊金山市聯合學區必須在6月30日之前向州政府提交經教委批准的預算案，學區官員表示，學區正按計畫在截止日期前完成預算案。