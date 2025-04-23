我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭送畫像 描繪川普「鮮血、傷痕和勇氣」

教宗方濟各「移靈」聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天

30人搶1名額 金山公校中西門小學最難進

編譯廖宜怡╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西門小學過渡幼稚園的候補名單登計人數，今年舊金山聯合學區各校中最長。(取自谷歌地圖)
西門小學過渡幼稚園的候補名單登計人數，今年舊金山聯合學區各校中最長。(取自谷歌地圖)

舊金山聯合學區21日公布學校候補名單錄取結果，共有750名學生獲得錄取。登記候補的學生都是在3月中旬沒有接受學區分配的學校、選擇等待自己心儀學校有沒有空位騰出的學生。

舊金山紀事報表示，舊金山許多家庭選擇為子女登記候補，學區內有35所學校的候補名單人數超過100人，以西門小學（West Portal Elementary）過渡幼稚園（Transitional Kindergarten）的候補名單272人為最長，但提供的名額只有18個，等於每個名額約有15名學生競爭。西門小學的第一輪學生分配申請人數也是全學區最多，有超過500名學生申請進入該校就讀，平均每個名額有30人競爭，其中有78人將該校列為首選。

候補名單第二長的是，提供幼稚園到8年級教育的羅頓另類學校（Lawton Alternative School），這是這個學年新開辦的教育計畫，共有261人登記，平均每個名額有13人競爭。DeAvila中文沉浸式學校的候補名單為第四長，共有101人登記，僅錄取8名，平均每個名額有12.6人競爭。

在幼稚園（Kindergarten）方面，以Jose Ortega小學的中文沉浸式課程和Alvarado小學的西班牙語沉浸式課程的候補人數最多，平均每個名額有15人競爭。

舊金山初中和高中入學競爭沒有過渡性幼稚園和幼稚園那麼激烈，主要是因為學生可以透過抽籤以外的方式入學，例如有些小學的學生可以直升初中，一些高中則以學業成績作為錄取標準，例如洛威爾高中（Lowell High School）。

不同於以往只能登記一所學校，舊金山學區今年實施每名學生最多可以登記五個學校的候補名單。因此，在候補名單排第100名的學生不一定必須有100個名額空出才有機會入讀某所學校，因為前99名學生有許多人可能接受其他學校的錄取。

新的靈活性也使候補名單比過去長。以西門小學為例，該校過去四年的候補名單人數平均為35人，今年候補名單人數幾乎是過去的八倍。

舊金山 學區

上一則

矽谷30歲華女郭如意 全球最年輕白手起家女富豪

下一則

過失或謀殺 加州致命車禍2成刑事案

延伸閱讀

摩根大通提供380萬 助力舊金山小商業貸款、新商家進駐

摩根大通提供380萬 助力舊金山小商業貸款、新商家進駐
民主黨舊金山支會 籲強制官員退休年齡

民主黨舊金山支會 籲強制官員退休年齡
天氣轉熱 紐約市仍有20%公校無冷氣

天氣轉熱 紐約市仍有20%公校無冷氣
英航機組人員在金山酒店去世 航班取消

英航機組人員在金山酒店去世 航班取消
私校大觀／公校私校怎麼選 各取所需

私校大觀／公校私校怎麼選 各取所需

熱門新聞

醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

2025-04-15 13:56
矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo）奪下全球最年輕女億萬富豪寶座。（取自Lucy Guo社交媒體）

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

2025-04-22 19:59
聖塔克拉拉的DMV一早便排起長隊。（記者龔玥╱攝影）

期限將至…搶辦REAL ID 多地DMV大排長龍

2025-04-18 15:27
史丹福畢業生經營冰毒、古柯鹼販賣集團被捕；圖為示意圖。(取材自Pexels網站)

販毒首腦被捕 史丹福畢業生「以為在做好事」被判4年

2025-04-22 14:03
關稅政策頻繁變動，加劇市場不穩定，股市震盪連連，對灣區民眾日常生活帶來多方面的影響。 （Markus Winkler / Pexels)

關稅股災雙重風暴 灣區三類人如何硬撐下去？

2025-04-15 02:20
舊金山生活成本特高，10萬美元年薪實際能享受到的價值只有4萬2128美元。 (谷歌地圖)

10萬年薪紐約、舊金山花最快 這些城市卻能存下大筆

2025-04-16 17:38

超人氣

更多 >
少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜