一群超級富豪 低價搶購舊金山商業地產

億萬富翁和執行長們押注舊金山的商業地產。（電視新聞截圖）

彭博（ Bloomberg）報導，一群超級富豪投資者正將賭注押在特別落魄的舊金山 商業地產上。疫情之後，舊金山在反彈過程中遇到的困難幾乎超過了其他任何美國大都市。現在，當地的商界領袖和企業家們紛紛加入到振興的行列中來，並從低迷的房地產價值中淘到了便宜貨。

前蘋果公司高管、現經營設計工作室LoveFrom的艾維（Jony Ive）斥資1億多美元購買並翻新了該市傑克遜廣場（Jackson Square）附近的房產；金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）在離球隊主場大通中心（Chase Center）不遠的地方購買了一棟大樓，打算將其重新開發為自己Thirty Ink公司的總部。谷歌聯合創始人布林（Sergey Brin）的家族辦公室購買了5500萬美元的一棟公寓樓。

經營餐飲特許經營巨頭佛林集團的億萬富翁佛林（Greg Flynn）在包括眾議院前議長裴洛西 （Nancy Pelosi）和她的丈夫保羅（Paul Pelosi）的投資者的幫助下，於2023年買下了Huntington酒店。一年後，他再次與裴洛西夫婦和其他人合作，在技術密集型的南市場區（South of Market）購買了一棟辦公樓，即Howard街631號。

其他人的行動則更加低調：梅塔（Neil Mehta）是投資公司Greenoaks Capital的創始人，他購買了Pacific Heights歷史悠久的Fillmore街上約1億美元的房產，曝光後人們在社交媒體上威脅要開車撞開他的前門，當地企業擔心他們會被趕走。

梅塔表示，已將這些房產交由一家非營利基金會管理，並承諾不會從該街區項目中獲得個人利益。

最近被任命為川普（Donald Trump）總統的人工智慧（AI）和加密貨幣沙皇的風險投資家塞克斯（David Sacks）是當地開發商Brick & Timber Collective項目的有限合夥人。

在彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）追蹤的全球500名富豪中，舊金山的億萬富翁人數位居全球第五，是舊金山財富的突出表現。即使房價 跌至谷底，也只有那些擁有大量現金並對該地區抱有堅定信念的人才能冒著風險等待房價回升。

舊金山市場在2023年開始解凍，從那時起房產不斷易手，但折扣都很大。

根據經紀公司世邦魏理仕（CBRE）集團負責資本市場的執行副總裁科瓦克（Kyle Kovac）說，高淨值人士或他們的投資者聯盟可以以較低的價格自籌資金進行交易，而且持有期更加靈活，使他們能夠比機構買家承擔更多的風險。

對一些人來說，低廉的價格可能是一個誘因，但其他人在舊金山投資只是因為他們想幫助自己的城市，而不計成本。