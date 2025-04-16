市府大力掃蕩 金山上月遊民帳篷數量創新低

舊金山上個月遊民帳篷數量大幅減少，創下有統計紀錄以來歷史新低，以米慎區減幅最大。（美聯社）

在市府大力掃蕩遊民 營區和街頭毒品之下，舊金山 上個月遊民帳篷數量大幅減少，創下歷史新低。

根據舊金山市府公布的數據，舊金山上個月遊民帳篷和搭建住處數量共222個，是自2019年4月市府開始公開統計以來的最低數量。

舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）在聲明中說：「每個舊金山人都有權擁有乾淨、安全的街道，每個生活在街頭的人也都有權擁有一條通往穩定生活的道路。雖然我們看到了進步，但我們仍會繼續努力，直到每個人都能在街頭感受到安全。」

舊金山紀事報表示，遊民帳篷數量近年來減少的原因，可能與收容所床位數量有所增加、因毒品輕罪和非法露宿被捕和被開罰的人也有所增加有關。

不過，舊金山緊急事務管理局（Department of Emergency Management）發言人馬丘卡-格雷比（Denny Machuca-Grebe）說：「現在下結論還為時過早，但我們預計街頭遊民人數減少的趨勢會持續下去，而且還會加速。」

統計顯示，舊金山街頭去年的遊民帳篷數量大減62%，以米慎區（Mission）的降幅最大，從2024年4月的92頂減少到上個月的9頂，田德隆區從30頂減少到23頂，金門公園則從28頂減少到13頂，但Dogpatch南部的Central Waterfront地區從6頂大增至22頂，下諾布山區（Lower Nob Hill）則從10頂增加到15頂。

除了帳篷和搭建住處，官員還統計了遊民車輛數量。數據顯示，舊金山上個月有549輛遊民車輛，高於去年夏季，但比2024年4月低了約31%。遊民車輛最多的社區包括外日落區（Outer Sunset）和灣景-獵人角區（Bayview-Hunters Point）。上個月，市府關閉了灣景區唯一一個供遊民車輛安全停放的停車場，導致數十輛露營車重新回到附近的街道上。