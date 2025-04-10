資產3420億 馬斯克再登「富比世」全球首富寶座

「富比世」本月初公布的「2025全球最富有人士榜單」上，馬斯克以3420億美元淨資產，再登全球億萬富翁榜首。(路透)

在全球財富排行榜風雲變幻之際，「富比世 」本月初公布的「2025全球最富有人士榜單」上，科技鉅子馬斯克 （Elon Musk）以驚人的3420億美元淨資產，再登全球億萬富翁榜首。不僅成為當今地球上最富有的人，更是富比世有史以來追蹤到的最富有個人。據悉，榜單淨資產統計數字截止到3月7日。

據「富比世」報導，現年53歲的馬斯克，不僅在商業領域獨領風騷，更在政壇嶄露頭角，已成為美國總統川普（Donald Trump）最親密的顧問之一，並出任新設立的「政府效能部」（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE）部長，掌握巨大行政權力。

根據富比世數據，馬斯克的財富在過去一年暴增1470億美元，增幅高達75%。其中，SpaceX首次超越特斯拉，成為其最有價值的資產，估值高達3500億美元，幾乎是去年的兩倍。馬斯克持有該公司42%股份。此外，特斯拉盡管歷經股價震盪，仍較去年上漲50%，市值曾一度攀上1.5兆美元高峰。

除了航太與電動車，馬斯克在人工智慧與社群媒體領域的布局也展現驚人野心。其AI 公司xAI於去年11月以500億美元估值籌資60億美元，短短半年估值翻倍。今年3月，xAI宣布以全股權方式收購社群平台X（前稱Twitter），將X估值定為450億美元，合併後xAI整體估值達1130億美元。

回顧馬斯克首次進入富比世億萬富翁榜是在2012年，當時身價僅20億美元。如今，從電動車、火箭、衛星到AI，他不僅締造商業奇蹟，也成為改寫全球權力版圖的重要推手。

在地球稱霸的同時，馬斯克對外太空的野心未減。他在總統川普的就職演說後表示：「我們要把DOGE帶上火星。」這不僅象徵其企業願景，也意味著馬斯克將繼續扮演改變世界格局的關鍵角色。