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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

最新報告：灣區億萬富翁人數已超越紐約市 成世界第一

編譯廖宜怡／綜合報導
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最新報告指出，灣區億萬富翁人數已超越紐約市，而且「新錢」仍持續湧入。（取自Pexels）
最新報告指出，灣區億萬富翁人數已超越紐約市，而且「新錢」仍持續湧入。（取自Pexels）

過去幾年來，受到大規模裁員、企業出走和經濟惡性循環等報導的影響，舊金山被稱為是新冠疫情下的受害者之一。然而根據最新報告，儘管面臨形象危機和經濟挫折，舊金山灣區仍然是全球富裕人士爭相前來的地區。

根據金融公司Henley & Partners公布的最新報告，包括舊金山和矽谷在內的灣區億萬富翁人數已達82位，超越紐約市的66位，報告還稱，加州最終將取代紐約成為世界第一富豪中心。

Henley & Partners的報告表示，過去十年間，灣區百萬富翁人數「異常」增加了98%，紐約市僅增加45%。這意味著，隨著人工智慧產業的持續發展，灣區百萬富翁人數也終將超越紐約市。

房地產網站Realtor.com資深經濟研究分析師瓊斯（Hannah Jones）說：「這是因為科技業的集中程度和近期科技股的強勁表現，為灣區創造了大量財富的緣故。」

SFGate表示，除了富豪人數不斷增加，灣區也持續吸引大企業及其資金前來。數據顯示，目前有新一代億萬富豪正在湧入本地。

灣區不僅擁有數量驚人的500強企業，也是許多全球最大規模科技企業的誕生地。或許正因為如此，美國房價最貴的100個郵遞區號中，有39個位於北加州。

瓊斯說：「灣區的『新錢』幾乎全部來自科技行業，而紐約的『舊錢』則來自媒體、房地產、金融等其他多元化行業。此外，灣區還擁有來自史丹福大學和柏克萊加大的優秀大學畢業生，使得該地區成為人才、創新和資本的中心。」

但整體而言，億萬富豪在灣區仍是少數，並非每個人都能從湧入灣區的科技資金中受益。

根據「矽谷指數」（Silicon Valley Index）2023年的報告，灣區是美國民眾收入差距最大的地區之一。從2019年到2021年，矽谷生活在貧窮線以下的居民人數增加了3%；截至2022年，灣區最富裕的家庭掌握著當地66%的財富，僅八名矽谷居民擁有的財富「就超過了較富裕50%家庭（約50萬個家庭）的總財富」。

灣區 矽谷 紐約市

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