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巨人隊開幕戰 羅偉開球展親民形象

記者李怡／舊金山報導
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舊金山市長羅偉(後中)在巨人隊開幕戰開球後，與球賽轉播員會面，並與球迷互動合照。（取自羅偉社交媒體）
舊金山市長羅偉(後中)在巨人隊開幕戰開球後，與球賽轉播員會面，並與球迷互動合照。（取自羅偉社交媒體）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）4日（星期五）下午在大聯盟舊金山巨人隊（San Francisco Giants）2025年球季開幕戰擔任開球嘉賓，於主場甲骨文球場（Oracle Park）投出象徵性的第一球。這是他自今年初上任以來首次在大型體育賽事中公開亮相，展現其親民作風與支持本地文化的態度。

當天下午約1時30分，羅偉在眾多球迷的歡呼聲中走上投手丘，與一位身穿巨人隊球衣的小球迷一同站上球場，完成開球儀式。轉播單位NBC Sports Bay Area的知名播報員Kruk與Kuip稱讚羅偉投出一顆好球（strike）！

賽後，羅偉也與Kruk與Kuip兩位資深轉播員在記者室會面，並與球迷互動合照。他在社群媒體限時動態中發文︰「開賽季一定要來打聲招呼！」展現其親切形象。

為確保活動安全與順利，媒體進場皆需事先經由球隊核可入場。作為舊金山最具代表性的體育盛事之一，巨人隊開幕戰不僅吸引數萬名球迷進場，也成為當地政要與社區領袖展現支持市民生活與體育文化的重要場合。

羅偉自2025年元旦宣誓就職以來，強調重建市民信任、推動城市復甦與社區連結。此次出席球賽，也顯示他致力走出市政廳、與市民直接互動的施政風格。

羅偉 舊金山 社群媒體

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