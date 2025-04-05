美中藥行業先驅 寶謙昌參茸藥材行60年傳奇落幕

鍾北謙與鍾林寶玉生前的事業與精神，正是美國夢的典範。（寶謙昌提供）

舊金山華埠 華盛頓街地標商鋪寶謙昌參茸藥材行（Superior Trading Company）在創始人鐘北謙與鐘林寶玉夫婦離世後，正式結束長達60餘年的歷程。這家家族企業不僅是美國中藥行業先驅，更見證了一代華裔移民的奮鬥史詩。

引入高麗參 代理虎標

回顧鐘北謙（Chung Burk Him）與夫人鍾林寶玉在華埠經營參茸藥材店，給第一代華人 在美國創業留下了深刻的印記。寶謙昌1959年創立初期主營雜貨及參茸藥材，成為首個將韓國高麗參引入美國的代理商，與韓國政府保持數十年獨家合作。寶謙昌開創性代理虎標萬金油近20年，與京都念慈菴川貝枇杷膏超過50年，奠定其中成藥流通樞紐地位。

赴威州採購西洋參

寶謙昌70年代率先深入威斯康辛州 ，建立西洋參直採體系，推動該州成為優質花旗參產區，並搭建香港與威州藥農貿易橋梁，與亞洲幾家受歡迎的著名供應商建立了聯繫。作為美國中草藥業的先驅，寳謙昌是首家遠赴威斯康辛州採購並推廣栽培西洋參的華人企業，以銷售優質正宗西洋人參享譽業界。

引進中成藥與草藥

1970年代末，抓住中美貿易開放機遇，寳謙昌大規模引進暢銷中成藥與草藥，為美國中醫藥體系發展鋪設基石，惠及全美華人社區及主流市場，並以誠信為本的華埠精神象徵。

鍾北謙夫婦始終秉持誠信經營理念，將中國傳統商道植根異鄉。堅持待人以誠，「價格公道、童叟無欺」原則，深受居民的信賴與愛戴。他們一邊撫養子女，一邊辛勤耕耘，用心經營寶謙昌參茸藥材店，直到2017年才關閉企業。其創業歷程不僅實現美國夢，更塑造了華埠商業倫理典範，被譽為「用一生寫就的唐人街傳奇」。