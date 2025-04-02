正式接管聖荷西地區醫療中心 聖塔克拉拉縣允改善服務

聖塔克拉拉縣於4月1日正式接管聖荷西地區醫療中心(RMC)的運作。（取自RMC網站）

聖塔克拉拉縣於4月1日（周二）正式接管聖荷西 地區醫療中心(Regional Medical Center)的運作，標誌著全縣醫療服務擴展的重要一步。這項收購計畫於今年1月初敲定，縣政府以1.5億美元購買該醫院，並承諾改善醫療服務。

多年來，該醫院及其前運營商 HCA Healthcare 為了維持運營，多次削減開支，甚至降低了創傷護理的等級。然而，本地居民與醫療專業人士普遍認為，優先事項應是迅速恢復創傷、中風 和心臟病 發作等緊急醫療服務。

「我們去年承諾保護重要的醫療服務，重建心臟病發作和 STEMI 服務、中風支持以及區域醫療中心的所有二級創傷醫療。我們非常幸運，透過收購 RMC，所有這些服務都重新納入我們的聖克拉拉谷醫療系統，」聖克拉拉縣議會議長李洲曉(Otto Lee) 說， 「我很感謝縣政府如此迅速地將這項護理恢復到聖荷西市中心。」

負責該院創傷外科的希門尼斯（Gloria Jimenez）醫師表示，她希望成為該中心恢復後的首位值班創傷外科醫師。她說，在過去六個月內，當地居民因缺乏二級創傷中心，不得不花費更多時間轉送至其他醫院，這直接影響了急診病患的生存機率。

「這真是毀滅性的打擊，」她說，「我曾在聖克拉拉谷醫療中心工作，因此深知影響之大。許多病患因需長途轉送而面臨生命危險。」

在去年關閉之前，聖荷西地區醫療中心的創傷科每年接診超過2400名患者，約占該縣所有創傷病例的四分之一。縣府表示，該中心的重啟將有助於減輕聖塔克拉拉谷醫療中心等其他縣立醫院的負擔。

縣執行長威廉斯（James Williams）說：「聖克拉拉谷醫療中心的創傷病例數量增加了50%，對醫院的服務造成了嚴重影響。」

聖塔克拉拉縣政府強調，將積極確保醫院的員工順利過渡至縣級醫療體系，並努力提供穩定的醫療服務。除聖荷西地區醫療中心外，聖縣還經營聖荷西的山谷醫療中心、歐康納醫院，以及吉爾洛的聖路易斯地區醫院。這次的接管可以進一步鞏固其在地區的醫療網絡。