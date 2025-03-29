維修4個月的地鐵白蘭站重啟 華埠盼人潮回流

舊金山中央地鐵白蘭站完成修復重啟通車。（記者李怡／攝影）

經歷數月封閉維修後，舊金山 中央地鐵 的白蘭站（Rose Pak Chinatown Station）本周正式重新開放，象徵著通往華埠 核心區域的重要交通動脈再次恢復運作。市交通局（SFMTA）表示，此次工程針對月台結構、電力系統及防水設施進行全面升級，提升車站安全性與乘客體驗。

白蘭站自2022年通車以來，一直是華埠與市中心之間的重要連接點。然而去年底，因發現站體內部漏水與電纜老化問題，市府決定暫時關閉進行緊急維修。歷時四個月的施工已完成。

對許多華埠居民與商家而言，白蘭站關閉期間人流明顯減少，生意大受影響。經營點心店近20年的李太太坦言，「沒有地鐵，走進來的人少很多，現在地鐵開了，希望生意能慢慢回來。」

住在華埠超過40年的黃先生也表示，中央地鐵讓長者搭車更方便，「我們老人家去醫院、去市場，都靠地鐵。關站這幾個月真的很不方便，現在終於又通了，真是鬆了一口氣。」

華埠小商業代表們呼籲市府未來加強與社區溝通，「像這次的維修，我們希望下次可以更早知道，讓商家有時間準備，也希望未來有更多交通政策能納入華埠居民的聲音。」

根據SFMTA資料，白蘭站每日平均有約5000名乘客使用，是中央地鐵系統中人流最穩定的站點之一。市府表示，未來將持續監控站體運作，並與社區合作提升營運品質。

多年未搭地鐵的林小姐說︰「很久沒來華埠了，今天搭地鐵過來覺得很方便，順便吃個點心、買點年貨，感覺華埠還是很有活力。」