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屋崙預算卡關 37警車訂一年付不出錢

編譯組／綜合報導
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屋崙一年前訂購了37輛新警車，如今仍然閒置在車行。（取自Google Maps）
屋崙一年前訂購了37輛新警車，如今仍然閒置在車行。（取自Google Maps）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，37輛原計畫用作屋崙警局（Oakland Police Department）巡邏車的2025年款福特（Ford）汽車，卻閒置在聖利安住（San Leandro）的一家經銷商處，而屋崙市可能無力支付這些汽車的費用。

儘管屋崙市的預算問題已廣為人知，但該市顯然仍有購買這些車輛的撥款。問題的癥結在於市政府官員在是否可以使用這筆資金購買車輛的問題上存在分歧。

大約一年前，市政府撥出專款為屋崙警察局購買一批新車，但財務人員周二（25日）表示，他們不確定市政府將如何支付這些車輛的費用。目前還不清楚為這些汽車預留了多少資金。

自2021年以來一直擔任財務主管的羅斯曼（Erin Roseman）說，由於聯邦規定，屋崙不能動用支付城市車輛維護和保養費用的設備服務基金來購買汽車。議會成員表示，該市此前曾使用該基金購買新車。

羅斯曼在會上說，如果市政府一直使用設備服務基金來購買車輛，那麼 「不管是有意還是無意，我們都不應該參與或繼續這種做法」。

但市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）稱該條例是針對地方政府如何使用聯邦撥款，屋崙市政府並沒有使用聯邦撥款來購買這些汽車，因為屋崙有自己的設備服務基金。

根據市政府工作人員的說法，設備服務基金大約有3200萬美元，其中大約100萬美元是聯邦撥款。在周二的會議上卡普蘭敦促市政府律師對聯邦要求進行分析。

屋崙市政府官員正在努力解決普通用途基金8900萬美元的預算赤字問題，該基金用於支付警察和消防服務費用。為解決赤字問題，市政府已嘗試通過凍結招聘、裁員和暫時關閉三個消防站等措施。

市行政官詹森（Jestin Johnson）表示下周將與財政部門會面，以確定車輛採購的狀況。

羅斯曼說，城市設備服務基金用於合同工作、購買汽車零件和其他維護工作；車輛的購買必須由需要這些車輛的市政部門來完成，這裡指的是警察部門。

屋崙 舊金山 財政部

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