灣區3所州立大學省開支 提議合併部分行政務節

加州州立大學CSU系統總校長賈西亞 (calstate.edu)。（加州州立大學官網）

為因應嚴重財務危機，加州 州立大學（CSU）灣區 的三所校區提議合併某些行政服務。加州所有的大學不僅面臨預算限制，而且還面臨川普政府削減聯邦教育經費的迫在眉睫威脅。

舊金山 紀事報報導，CSU校董會25日在南加州長堤（Long Beach）開會時，總校長賈西亞 (Mildred García)提出這項措施。在下一個會計年度中，CSU的預算會被刪減3.75 億美元，削減營運成本只是因應的方式之一。

賈西亞表示，加州所面臨的財政挑戰是真實存在的，立法機關和政府必須做出艱難的選擇來平衡預算。我們必須繼續為所有可能發生的情況做好準備。

這項共享服務提案被稱為「舊金山灣區網路」（San Francisco Bay Region Network），將合併舊金山州大、東灣州大和蘇諾瑪州大的金融、人力資源、IT、安全和建築等功能。

舊金山州大校長馬侯尼（Lynn Mahoney）25日在給校園社區的一封信中表示：「請放心，我們並非提議合併這三所大學。」她保證這三個校區「將繼續作為獨立認證的大學，擁有自己的領導層和學術委員會，以獨特的方式為各自的地區服務。」

目前這三所大學都各自也面臨嚴重的赤字，包括蘇諾瑪州大近 2400 萬美元，東灣分校 2000 萬美元，而舊金山州大下一學年預計將出現 3300 萬美元的赤字。蘇諾瑪州立大學也面臨領導不穩定的問題，最近該校對學術和體育部門進行了大規模削減，以解決財務困境。

賈西亞指出，該提案背後的驅動力之一是，由於出生率下降和高中畢業生減少，預計學生入學率將下降。她說：「事實是，在可預見的未來，可就讀這三所大學的人數將顯著減少。我們目前還處於思考如何創建和運行網路的初始階段，但它顯示出巨大的潛力，可以幫助我們進一步降低管理費用。」

賈西亞將當前的政治形勢描述為「令人眼花繚亂」（dizzying），因為各大學正準備應對因校園多元化舉措和抗議活動而可能遭到的經濟報復。