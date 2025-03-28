屋崙市長選情激烈 馬漢表態挺泰勒 與民主黨建制派分道揚鑣

泰勒（右）在社群媒體X上，放了一段與馬漢並肩而行的對話視頻。（泰勒X帳號視頻截圖）

屋崙 市長選舉的投票日已迫在眉睫，選情相當激烈。27日競選途中殺出程咬金，聖荷西 市長馬漢（Matt Mahan）意外宣布支持屋崙前市議員泰勒（Loren Taylor）。

聖荷西信使報報導，聖荷西是灣區 人口最多的大城，而聖荷西的市長歷來鮮少介入舊金山或屋崙的政治。在如今民主黨動盪的時期，馬漢的支持進一步表明他與民主黨建制派的分道揚鑣，即使在灣區最前進的角落，民主黨政治人物也在為自己的政治未來而苦苦掙扎。

現年 78 歲的芭芭拉李（Barbara Lee）是泰勒的勁敵。她得到了八名屋崙市議員中七名的支持，以及眾多加州州議員和前屋崙市長的支持，其中包括前市長薛麗比 (Libby Schaaf) 。她在泰勒 2022 年競選市長期間支持他，但後者沒有當選。

泰勒試圖將自己標榜為強大「特殊利益集團」（special interests）的務實批判者，但許多屋崙選民認為，這是對代表城市工人的工會發起的攻擊。在屋崙這個以勞動人口為主的社區，他的立場不見得對他有利。

芭芭拉李和泰勒之間最明顯的政策分歧似乎在於，兩人對市府裁員或要求工會減薪的考慮力度有多大。工會已透過一個政治委員會耗資數十萬美元來支持芭芭拉李。泰勒承諾將對該市的支出做出「艱難的選擇」，而芭芭拉李則稱裁撤市府人員是「最後的手段」。

在馬漢宣布挺泰勒後，芭芭拉李的競選官員稱，芭芭拉李是「唯一在第一天就可建立在屋崙執政所需的聯盟的候選人」。

馬漢曾是矽谷科技公司的高階主管，他於 2022 年首次當選，擊敗了南灣勞工巨頭查維斯 (Cindy Chavez)，這項勝利被視為代表著該地區政治權力來源的轉變。

馬漢的言論圍繞著「數據驅動」（data-driven）的治理方式展開，和泰勒在這種治理風格上頗有相似之處。他稱讚泰勒提出透過公開可見的儀表板追蹤當地犯罪行為的想法，並指出灣區存在著「否認主義」文化，這種文化由「一群互相照應的內部人士」主導，而不是真正要解決公共安全和無家可歸問題。